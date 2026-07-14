Memicu kemarahan orang Inggris... Lelucon lama membuat McAllister malu menjelang semifinal

Sebuah lelucon lama dari Alexis McAllister, gelandang asal Argentina yang bermain untuk Liverpool, memicu kemarahan di kalangan suporter Inggris, menjelang pertandingan antara kedua tim di semifinal Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Argentina akan berhadapan dengan timnas Inggris, besok Rabu, di Stadion Atlanta, dalam pertandingan kedua babak semifinal Piala Dunia 2026.

Beberapa jam sebelum pertandingan, para penggemar Inggris kembali menyebarkan pernyataan lama Mac Allister pada Mei lalu, saat wawancara dengan Jamie Redknapp, mantan bintang Liverpool, di mana ia mengesampingkan timnas Inggris dari prediksi pemenang Piala Dunia.

Bintang Argentina itu mengatakan mengenai prediksinya: “Spanyol dan Prancis memang tim yang sangat kuat, tetapi saya selalu merasa bahwa Argentina dan Brasil memiliki peluang.”

Ia menambahkan: “Meskipun Brasil sedang tidak dalam performa terbaiknya, saya yakin dengan kehadiran (Carlo) Ancelotti dan para pemain yang bagus, mereka masih memiliki peluang. Sedangkan untuk kami, mungkin saja.”

Prediksi McAllister tersebut membuat Redknapp terkejut, hingga ia menanggapi, “Tapi kamu tidak menyebut Inggris, berikan kami sedikit harapan,” yang dibalas sang bintang Argentina dengan nada sinis, “Apakah kamu pikir kalian punya peluang?”

McAllister ditanya mengenai pernyataan tersebut dalam wawancara dengan “Sky Sports” hari Selasa ini, serta apakah ia terkejut dengan lolosnya timnas Inggris ke babak semifinal, meskipun sebelumnya ia tidak memasukkannya dalam prediksinya.

Pemain asal Argentina itu menjawab: “Saya mengerti alasan pertanyaan Anda, dan itu karena wawancara yang saya lakukan dengan Jamie (Redknapp) di klub Liverpool.”

Ia menjelaskan: “Itu hanya candaan, karena pada saat yang sama ketika saya mengatakan bahwa timnas Inggris tidak akan berada dalam posisi ini (semifinal Piala Dunia), saya juga mengatakan bahwa mereka memiliki pemain-pemain hebat dan pelatih yang sangat baik pula.”

Perlu dicatat bahwa ini adalah pertandingan pertama yang mempertemukan timnas Inggris dan Argentina di ajang Piala Dunia dalam kurun waktu sekitar 24 tahun, tepatnya sejak pertandingan mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia 2002, di mana “Tiga Singa” memenangkan pertandingan tersebut berkat gol David Beckham.