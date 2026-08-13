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Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

Diterjemahkan oleh

Membuka jalan bagi Bouadi: City setujui kepergian pemainnya ke Al-Qadsiah

Transfers
T. Reijnders
Manchester City
Al Qadsiah
Premier League
Saudi Pro League
A. Bouaddi
Belanda
Arab Saudi
Maroko

61 juta euro nilai transfer

Manajemen klub Inggris, Manchester City, telah menyetujui kepindahan gelandang asal Belanda mereka, Tijjani Reijnders, ke klub Arab Saudi, Al-Qadsiah, dalam salah satu transfer terbesar bursa musim panas ini, setelah tercapai kesepakatan lisan final antara seluruh pihak terkait.

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Menurut yang ditegaskan jurnalis Italia terpercaya, Fabrizio Romano, pakar transfer pemain dan pelatih di Eropa, klub Inggris tersebut menyetujui untuk menerima dana yang diperkirakan sekitar 61 juta euro sebagai imbalan melepas sang pemain, sementara manajemen kedua klub sudah mulai bertukar dokumen resmi sebagai persiapan menuntaskan penandatanganan final dan mengumumkan transfer secara resmi dalam beberapa jam ke depan.

Fabrizio Romano, melalui akunnya di situs "X", menyebutkan bahwa Reijnders tidak ikut serta dalam latihan timnya hari ini, sebagai indikasi jelas bahwa proses kepindahannya hampir rampung, di mana ia menunggu lampu hijau untuk terbang ke Kerajaan Arab Saudi guna bergabung dengan skuad Al-Qadsiah dan menjalani tes medis rutin.

Transfer ini menjadi salah satu pergerakan paling menonjol di bursa transfer saat ini, bukan hanya karena nilai finansialnya yang tinggi yang mencerminkan bobot teknis sang pemain, tetapi juga karena hal itu menegaskan berlanjutnya upaya klub-klub Arab Saudi dalam menarik bintang-bintang papan atas dari liga-liga besar Eropa.

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Reijnders sebelumnya bergabung dengan Manchester City sebagai salah satu pilar penting di lini tengah, dan menampilkan level yang mencolok sehingga menjadikannya incaran banyak klub, namun tawaran menggiurkan yang diajukan Al-Qadsiah, serta proyek olahraga ambisius yang dipimpin klub tersebut, memantapkan keputusannya untuk pindah ke Liga Roshn Arab Saudi.

Kedatangan Reijnders diperkirakan akan menjadi tambahan teknis besar bagi skuad Al-Qadsiah, di tengah upaya klub untuk bersaing kuat di posisi-posisi teratas pada musim mendatang, serta memperkuat barisannya dengan nama-nama kelas dunia yang mampu membuat perbedaan.

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Ayoub Bouaddi pengganti yang tepat

Di sisi lain, manajemen di Etihad Stadium mulai menyusun rencana alternatif untuk membenahi lini tengah setelah kekosongan yang akan terjadi seiring hengkangnya pemain Belanda itu.

Meski Reijnders baru datang dari Milan hanya 12 bulan lalu, kontribusi teknisnya tidak mencapai harapan manajemen City, dan ia tidak berhasil meyakinkan para pengambil keputusan dengan level yang menjamin keberlanjutannya.

Karena itu, The Citizens menempatkan pemain muda Maroko yang menjanjikan, Ayoub Bouaddi, permata Lille asal Prancis, di puncak daftar kandidat penggantinya, sembari tetap membuka lebar opsi gelandang Argentina, Enzo Fernandez, gelandang tengah Chelsea, di meja negosiasi.

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