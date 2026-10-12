Sementara Manchester City menghadapi tuduhan melanggar aturan keuangan Liga Premier Inggris, Paul Pogba tak bisa menahan diri untuk melontarkan kritik pedas kepada mantan rival klubnya.

Saat berada di Singapura untuk menghadiri sejumlah acara bersama para mitranya, termasuk balapan Formula 1 Grand Prix Singapura, gelandang Prancis itu ditanya soal tuduhan yang dilayangkan kepada City (115 tuduhan). Mantan pemain Manchester United tersebut menjawab dengan sindiran tajam, mengisyaratkan kemungkinan merebut kembali gelar Liga Premier Inggris.

Ia berkata sambil bercanda, seperti dilansir situs "Foot Mercato": "Sejujurnya, saya tidak punya komentar apa-apa. Saya hanya berharap hal itu tidak memengaruhi Liga Premier Inggris dan kami bisa merebut kembali dua gelar."

Pernyataan ini secara langsung mengacu pada musim-musim ketika Manchester United mengakhiri kompetisi di bawah tetangga mereka dari Manchester, yang saat ini sedang menjalani investigasi luas terkait dugaan pelanggaran keuangan.

Paul Pogba secara spesifik menyinggung musim 2017-2018 dan 2020-2021, ketika Manchester United finis di posisi kedua Liga Premier Inggris di bawah Manchester City.

Sebagai pemain yang memperkuat Manchester United pada kedua musim tersebut, secara teori gelar baru bisa ditambahkan ke lemari trofi juara Piala Dunia 2018 itu apabila gelar-gelar City dicabut dan diberikan kepada tim runner-up.

Meski demikian, kemungkinan tersebut masih sebatas hipotesis, sebab segala sanksi yang mungkin dijatuhkan beserta dampak olahraganya bergantung pada keputusan yang diambil selama proses hukum berlangsung.