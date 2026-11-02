Legenda Liverpool, Jamie Carragher, melancarkan kritik tajam kepada pemain The Reds, Alexis Mac Allister, setelah upayanya membuat Noni Madueke, winger Arsenal, diusir dari lapangan dalam laga kedua tim pada Minggu kemarin, yang berakhir dengan kemenangan klub asal London itu (1-0), di Stadion Anfield.

Mac Allister terlibat dalam momen penuh ketegangan setelah menyulut percikan perselisihan besar, ketika pemain lini tengah itu berteriak ke arah Martin Odegaard dan memukul bagian belakang kepala kapten Arsenal yang tergeletak di tanah.

Mac Allister kemudian menjatuhkan dirinya sendiri ke tanah ketika kepala Madueke menyentuh kepalanya, namun Carragher mengecam keras eks pemain Brighton itu atas upayanya mengurangi jumlah pemain Arsenal menjadi sepuluh orang.

Legenda Anfield berusia 48 tahun itu mengatakan kepada jaringan Sky Sports: "Saya ingin Liverpool memenangkan pertandingan, tetapi saya senang Madueke tidak diusir."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Inggris "The Sun", "Kita benar-benar harus mengkritik orang dan mengatakan kepada mereka: 'Ini hal yang memalukan'."

Ia melanjutkan: "Ini hal yang konyol dan harus dihentikan. Saya tidak tahan dengan itu. Jika seseorang menarik kepalanya ke belakang lalu menyeruduk lawannya, itu layak mendapat kartu merah."

Ia pun menambahkan: "Tetapi jika gesekan terjadi secara berhadap-hadapan dan terjadi kontak, lalu pemain lain terjatuh dan diusir, maka dalam permainan, pemain lain itulah yang harus dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut."