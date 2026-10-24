Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Melampaui Van Dijk: Gabriel bersaing dengan para penyerang dari jantung pertahanan

Arsenal vs Everton
Arsenal
Everton
Premier League
Gabriel
V. van Dijk
M. Keane
Inggris
Brasil
Belanda

Fenomena gol langka!

Bek asal Brasil, Gabriel Magalhães, terus memperkuat catatan golnya di Liga Primer Inggris, kali ini saat menghadapi Everton pada Sabtu malam ini, dalam laga pekan kedelapan kompetisi tersebut.

Arsenal langsung menunjukkan taringnya sejak awal menghadapi Everton. Bek Ezri Konsa mencetak gol pertama setelah laga berjalan 7 menit di Stadion Emirates, kemudian Gabriel Magalhães menambah gol kedua pada menit ke-68.

Gabriel Magalhães pun menjadi bek tengah dengan torehan gol terbanyak di Premier League sejak penampilan perdananya di kompetisi ini pada September 2020, menurut statistik yang dirilis akun jaringan CBS Sports melalui X.

Gabriel mencetak 21 gol di Premier League selama periode tersebut, mengungguli bek asal Belanda, Virgil van Dijk, kapten Liverpool, yang mengemas 18 gol, sementara Michael Keane, bek Everton, berada di posisi ketiga dengan koleksi 14 gol, berdasarkan angka yang tertera dalam statistik yang sama.

Arsenal memanfaatkan tergelincirnya Manchester City yang kalah 2-1 dari Aston Villa hari ini, sehingga menyamai perolehan poin mereka (21) dan terus menekan tim asuhan pelatih Enzo Maresca, sang pemuncak klasemen yang unggul selisih gol.

Baca juga: Kasus Negreira dan hinaan terhadap Vinicius: Masa lalu kontroversial yang membayangi wasit El Clasico

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google