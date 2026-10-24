Bek asal Brasil, Gabriel Magalhães, terus memperkuat catatan golnya di Liga Primer Inggris, kali ini saat menghadapi Everton pada Sabtu malam ini, dalam laga pekan kedelapan kompetisi tersebut.

Arsenal langsung menunjukkan taringnya sejak awal menghadapi Everton. Bek Ezri Konsa mencetak gol pertama setelah laga berjalan 7 menit di Stadion Emirates, kemudian Gabriel Magalhães menambah gol kedua pada menit ke-68.

Gabriel Magalhães pun menjadi bek tengah dengan torehan gol terbanyak di Premier League sejak penampilan perdananya di kompetisi ini pada September 2020, menurut statistik yang dirilis akun jaringan CBS Sports melalui X.

Gabriel mencetak 21 gol di Premier League selama periode tersebut, mengungguli bek asal Belanda, Virgil van Dijk, kapten Liverpool, yang mengemas 18 gol, sementara Michael Keane, bek Everton, berada di posisi ketiga dengan koleksi 14 gol, berdasarkan angka yang tertera dalam statistik yang sama.

Arsenal memanfaatkan tergelincirnya Manchester City yang kalah 2-1 dari Aston Villa hari ini, sehingga menyamai perolehan poin mereka (21) dan terus menekan tim asuhan pelatih Enzo Maresca, sang pemuncak klasemen yang unggul selisih gol.