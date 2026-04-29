Media Spanyol langsung menanggapi keputusan penting Makkelie dalam pertandingan Atlético Madrid melawan Arsenal

Media Spanyol memberikan reaksi yang beragam terhadap keputusan wasit Danny Makkelie yang memberikan penalti kepada Arsenal. Tim asal London itu berhasil unggul 0-1 atas Atlético Madrid di babak semifinal Liga Champions berkat gol penalti yang dieksekusi oleh Viktor Gyökeres.

Tepat sebelum peluit babak pertama berbunyi, Dávid Hancko melakukan pelanggaran. Bek Atlético Madrid itu memberikan dorongan ringan di punggung Gyökeres, setelah itu Makkelie langsung menunjuk titik penalti. Wasit tersebut tidak dipanggil ke layar oleh VAR Dennis Higler.

Para pemain dan staf Atlético Madrid sangat marah kepada Makkelie karena keputusan penalti tersebut, namun di media terdapat berbagai tanggapan.

Marca menyebutnya sebagai ‘penalti yang cukup kontroversial’ dalam laporan menit demi menitnya. “Hancko berada di atas Gyökeres, yang terjatuh. Wasit tidak ragu sedikit pun dan bahkan tidak dipanggil oleh VAR. Cukup ketat,” tulis surat kabar olahraga tersebut.

“Gyökeres mengeksekusi penalti dengan tendangan keras,” tulis Sport dalam laporannya. “Memang benar bahwa kontak antara Hancko dan Gyökeres cukup ringan… Para pemain Atlético mengeluh.”

Fran Navarro, jurnalis yang sangat aktif di X, menganggap keputusan Makkelie sepenuhnya tepat. “Itu adalah dorongan yang tidak perlu dari Hancko. Itu bodoh, tapi ini adalah penalti,” kata Navarro.