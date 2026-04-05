Media Saudi: Salah sudah habis... sementara media Mesir masih memujinya!

Bintang Mesir Mohamed Salah, pemain sayap Liverpool asal Inggris, mendapat serangan tajam dari seorang jurnalis Saudi, menyusul kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Liga Pro Roshen pada musim panas mendatang.

Salah sebelumnya telah mengumumkan kepergiannya dari Liverpool setelah akhir musim ini, sehingga muncul laporan media yang mengindikasikan kemungkinan bergabungnya ia ke Al-Hilal atau Al-Ittihad di Liga Pro, selain adanya minat kuat dari beberapa klub Eropa untuk mendapatkan jasanya.

Namun, jurnalis Saudi Saud Al-Sarami, mantan juru bicara Al-Nassr, melontarkan pernyataan pedas melalui programnya "Al-Arabiya FM", di mana ia menyerang Salah dengan mengatakan: "Firaun Mesir sudah tamat, dan tidak bisa memberikan apa-apa, karena saat ini ia tidak cocok untuk Liga Saudi."

Dia menambahkan: "Apa yang terjadi saat ini hanyalah kampanye promosi dari beberapa media dan pers Mesir untuk mendorongnya ke Liga Roshen, di mana sebagian orang menganggapnya cocok untuk Al-Hilal, sementara yang lain merekomendasikannya untuk bergabung dengan Al-Ittihad."

Dia melanjutkan: "Kami sudah memiliki nama-nama Mesir di liga kami, dan contoh Dunga bersama Al-Najma sudah cukup, di mana dia tidak mampu mengikuti ritme pertandingan melawan Al-Nasr, dan terpaksa keluar karena cedera."

Dia menyimpulkan: "Seperti yang saya katakan, Salah saat ini tidak cocok untuk Liga Roshen, dia bisa pindah ke Smouha di Mesir."