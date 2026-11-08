Media Prancis tanpa ampun terhadap Mika Godts dan kompak menyoroti masalah yang sama

Media Prancis belum yakin dengan Mika Godts. Penyerang asal Belgia itu mendapat kesempatan menjadi starter dalam laga Paris Saint-Germain melawan Troyes, tetapi menurut surat kabar Prancis, ia tak mampu berbuat banyak. Media umumnya menilai ia bermain "terlalu malu-malu dan kurang berani".

Godts didatangkan dari Ajax pada musim panas lalu dengan biaya transfer 45 juta euro. Sejauh ini, penyerang sayap kiri tersebut lebih sering tampil sebagai pemain pengganti, tetapi ia masuk susunan starter PSG pada Sabtu malam.

Gol Illia Zabarnyi membawa pemuncak klasemen Ligue 1 itu meraih kemenangan (1-0), meski hasil tersebut tidak didapat dengan meyakinkan. Setelah pertandingan, pembelian Godts banyak dibahas media Prancis.

L’Équipe memberikan penilaian keras dengan memberinya nilai 4. "Dalam dua penampilan terakhirnya di Ligue 1, ia tiga kali menjadi penentu, tetapi pemain Belgia itu gagal melanjutkan tren tersebut. Ia terlalu jarang terlihat di sisi kiri dan sama sekali tidak mampu memberi pengaruh pada pertandingan."

Media lokal Le Parisien juga menilai penampilan Godts melawan Troyes kurang memuaskan. "Setelah dua golnya baru-baru ini, ia justru tampil terlalu malu-malu. Ia benar-benar harus bermain lebih baik." Surat kabar itu juga memberinya nilai 4.

RMC Foot menyampaikan penilaian serupa terhadap sang penyerang. "Kontrol bolanya luar biasa, tetapi ia terlalu malu-malu di lapangan. Ia harus berani tampil dan mengambil kendali permainan, karena sentuhan pertamanya mengingatkan pada Lionel Messi."