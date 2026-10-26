Media Prancis sepenuhnya sepakat soal Mika Godts: "Inilah malam ketika..."

Mika Godts untuk pertama kalinya benar-benar menunjukkan kelasnya bersama Paris Saint-Germain pada Senin. Media Prancis, yang sebelumnya skeptis terhadap penyerang yang didatangkan dari Ajax itu, kini juga terkesan.

Masuk sebagai pemain pengganti, Godts mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan 2-0 atas Olympique Lyon. Hasil itu turut membawa PSG ke puncak klasemen di Prancis.

"Berkat para pemain pengganti (Mayulu dan Godts, red.), PSG memuncaki klasemen," tulis L’Équipe dalam judulnya. Media itu terpukau oleh gol pemain asal Belgia tersebut. "Lewat tembakan keras, ia membuat kiper Dominik Greif sama sekali tak berdaya."

Foot Mercato menilai Godts membantu PSG mengambil kendali pertandingan. "Pemain asal Belgia itu langsung memberi dampak. Penampilannya sejak masuk lapangan sempurna, pertama lewat intensitasnya, lalu efektivitasnya, dan ia mencetak gol pertamanya untuk PSG."

Le Parisien, yang sebelumnya sangat kritis, memperkirakan penampilan ini menjadi titik balik bagi Godts, terutama karena Kvhicha Kvaratskhelia mengalami cedera jangka panjang. "Ini mungkin malam ketika Mika Godts benar-benar menjadi pemain PSG," tulis surat kabar lokal tersebut.

"Inilah momen ketika seorang pendatang baru mencuri perhatian dan membuat lawan-lawannya tercengang. Désiré Doué mengukir namanya bersama tim merah-biru pada Desember 2024 dalam laga Liga Champions melawan Red Bull Salzburg, lewat satu gol dan satu assist. Kini sejarah berulang. Selain itu, sangat mungkin Lyon lebih kuat daripada tim asal Austria itu kala itu."

"Para pemain yang kini cedera akan mendapati bahwa tim mampu mengatasi absennya mereka dengan sangat baik dan kini ada penghuni baru, termasuk Mika Godts yang semakin menunjukkan kemampuannya," lanjut Le Parisien. "Rekan-rekan setim barunya bahkan sudah memercayakan kunci PSG kepadanya pada Senin malam."