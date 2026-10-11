Media Portugal melancarkan serangan terhadap Cristiano Ronaldo

Krisis antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus belum menemui titik akhir, setelah kepergian kapten timnas Portugal dari pemusatan latihan negaranya berubah menjadi isu publik, di tengah perbedaan pendapat yang tajam soal tanggung jawab pihak-pihak terkait, serta kekhawatiran akan dampak perselisihan ini terhadap stabilitas tim nasional.

Meski Federasi Sepak Bola Portugal berupaya meredam situasi, kritik dari kalangan media terus meningkat, seiring munculnya berbagai pertanyaan tentang masa depan hubungan antara Ronaldo dan pelatihnya, serta sejauh mana krisis ini memengaruhi ruang ganti.

Sebelumnya, Ronaldo merilis pernyataan panjang yang menjelaskan sudut pandangnya, mengkritik apa yang ia nilai sebagai pengingkaran janji-janji sebelumnya, mengakui telah melakukan kesalahan, serta menegaskan bahwa ia menerima sanksi disipliner. Ia juga menekankan keinginannya untuk kembali ke timnas, melanjutkan persaingan, dan meraih kemenangan dengan seragam negaranya.

Di sisi lain, Pedro Proença, Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, berusaha menenangkan suasana dengan menegaskan keinginan federasi, staf kepelatihan, dan para pemain agar kapten mereka kembali pada jeda internasional November mendatang. Namun ia menjelaskan bahwa proses disipliner akan tetap berlanjut, dan keputusan akhir berada di tangan pihak yang berwenang.

Dalam sebuah artikel di surat kabar "A Bola", jurnalis Nelson Viteruna mempertanyakan batas-batas posisi istimewa yang dinikmati Ronaldo, dengan menegaskan bahwa pencapaian olahraga serta nilai ekonomi dan nilai medianya tidak seharusnya melampaui prinsip-prinsip kolektif.

Ia menyebut bahwa bintang Portugal itu mungkin mendapat perlakuan istimewa, bahkan dalam hal sanksi disipliner, tetapi ia memperingatkan bahwa kepulangannya tidak bisa berlangsung seolah tidak ada apa-apa yang terjadi, di tengah pertanyaan mengenai sifat hubungannya dengan Jorge Jesus dan sikap rekan-rekannya di dalam ruang ganti.

Dalam konteks yang sama, Gonçalo Almeida, pengacara dan hakim di Pengadilan Arbitrase Olahraga milik FIFA, mengkritik berubahnya kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan timnas menjadi krisis nasional, setelah meningkatnya pernyataan-pernyataan resmi, unggahan di media sosial, dan versi cerita yang saling bertentangan.

Almeida menilai perkembangan tersebut merugikan semua pihak, termasuk timnas Portugal dan citra negara itu, sambil menyerukan agar perselisihan diselesaikan jauh dari sorotan publik demi menjaga stabilitas dan kepentingan tim nasional, demikian dilaporkan situs Prancis "Foot Mercato".

Sementara itu, mantan pemain sepak bola dan ekonom Diogo Luís melontarkan kritik keras kepada Federasi Portugal, dengan menilai bahwa tidak adanya ketegasan dan kepemimpinan sejak saat-saat awal telah membuat krisis ini membesar.

Ia juga tidak membebaskan Ronaldo dari tanggung jawab, dengan menegaskan bahwa perselisihan, apa pun penyebabnya, tidak membenarkan tindakan meninggalkan pemusatan latihan timnas di tengah sesi latihan. Ia menyebut upaya pemain tersebut membela posisinya tidak membantu meredakan situasi, melainkan justru membuatnya semakin rumit.

Ia juga menilai Jorge Jesus menunjukkan ketidaksediaannya untuk tunduk pada tekanan kaptennya, dalam sebuah konfrontasi yang mengungkap sulitnya menyeimbangkan antara posisi historis Ronaldo dan disiplin kolektif di dalam timnas.

Luís menutup pendapatnya dengan penilaian yang merangkum besarnya krisis ini, "Saya tidak akan mengatakan ada seseorang yang keluar sebagai pemenang dari semua ini, karena sejujurnya saya yakin semua pihak merugi."

Di antara keinginan federasi untuk mendapatkan kembali Ronaldo pada November mendatang, berlanjutnya proses disipliner, dan kritik media, pertanyaan terpenting tetap tersisa: apakah Portugal berhasil menutup lembaran perselisihan ini, atau kepulangan kapten mereka justru menjadi awal babak baru polemik tentang perannya dan pengaruhnya di dalam timnas?