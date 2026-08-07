Penyerang Spanyol, Ferran Torres, terlibat dalam konfrontasi terbuka dengan klub Barcelona dan para pendukungnya, setelah pernyataan kontroversial yang dilontarkannya selama tur media di Amerika Serikat, yang menyulut amarah publik Katalan dan mempercepat penentuan nasibnya jauh dari "Camp Nou".

Keputusan hengkang mendekati kepastian

Laporan pers Katalan menyebutkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu telah menetapkan pilihannya untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain, juara Eropa, satu tahun penuh sebelum kontraknya dengan Barcelona berakhir.

Yang lebih mengejutkan, Torres berusaha merampungkan kesepakatan itu sebelum 12 Agustus ini, tanggal yang dijadwalkan untuk kembalinya ke pemusatan latihan tim Katalan guna persiapan musim baru, dalam upaya yang jelas untuk menghindari konfrontasi langsung dengan manajemen klub dan para pendukungnya yang marah.

Pernyataan yang menyulut krisis

Krisis meletus ketika pencetak gol di final Piala Dunia terakhir itu secara terbuka menuntut manajemen Barcelona untuk "membuktikan keinginannya mempertahankannya", dan mengajaknya untuk "membuka pintu negosiasi", dalam pernyataan yang dianggap oleh publik Katalan sebagai bentuk pemerasan dan pemanfaatan popularitas yang baru saja diraihnya setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia.

Reaksi kemarahan tidak hanya terbatas pada media sosial, tetapi juga meluas ke pers olahraga Katalan yang melancarkan serangan keras terhadap pemain tersebut.

"Bunuh diri olahraga" menurut pers Katalan

Surat kabar Katalan "Sport" menggambarkan tindakan Torres sebagai "bunuh diri melalui komunikasi media", sembari mengkritik tur promosinya di Amerika yang mencakup kemunculannya di berbagai program televisi, bahkan undangannya dari liga bisbol Amerika untuk berpartisipasi dalam sebuah acara di stadion Yankee Stadium.

Jurnalis Luis Carrasco menulis dengan nada sinis: "Ketika kau mengira bahwa cara terbaik untuk berterima kasih kepada klub yang mengubah jalur kariermu adalah dengan memprovokasinya lewat tur media seolah-olah kau seorang bintang pop yang mempromosikan album barunya, maka kau telah mencampuradukkan Barcelona dengan sebuah perusahaan produksi musik."

Tidak tahu berterima kasih atau hak yang sah?

Carrasco menambahkan dengan tajam: "Barcelona tidak memberi bunga dan pujian, tetapi memberi kedudukan dan kejayaan. Klublah yang mengubahmu dari pemain bagus menjadi bintang dunia, dan menyediakan bagimu panggung untuk bersinar di teater-teater terbesar."

Ia melanjutkan: "Sejarah berjalan berlawanan dengan apa yang kau bayangkan. Kau harus bangun setiap pagi dengan bersyukur atas kehormatan mengenakan jersey yang pernah dikenakan Messi, Cruyff, dan Maradona, bukan menawar untuk tetap bertahan."

Kebangkitan bagai meteor dan kejatuhan yang menggema

Meskipun Torres menampilkan musim yang luar biasa dengan mencetak 20 gol dan menciptakan 3 assist dalam 47 pertandingan, serta menjadi pengganti terbaik bagi pemain Polandia, Robert Lewandowski, di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick, yang mengantarkannya tampil di Piala Dunia bersama timnas Spanyol, namun beberapa pernyataannya yang tidak bijak sudah cukup untuk menghancurkan segala yang telah dibangunnya.