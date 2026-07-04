Media internasional "terpesona" dengan apa yang dilakukan Mesir: momen ikonik di Piala Dunia 2026

Dalam sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan dunia, persiapan taktis tim nasional Mesir menjelang adu penalti melawan Australia menjadi bahan pembicaraan di surat kabar dan situs olahraga internasional.

Kamera-kamera berhasil merekam para pemain timnas Mesir yang berkumpul di sekitar laptop untuk menonton rekaman tendangan penalti lama yang dilakukan Kylian Mbappé bersama Real Madrid melawan Levante, dalam upaya menganalisis gaya bermain kiper Australia, Matthew Ryan, yang saat itu menjaga gawang tim Spanyol tersebut:

Apa yang terjadi?

Beberapa saat sebelum dimulainya adu penalti yang menentukan, para pemain timnas Mesir yang dipimpin oleh bintang Mohamed Salah berkumpul di sekitar laptop, di mana salah satu anggota staf teknis, analis performa (Mahmoud Selim), memperlihatkan kepada mereka cuplikan video tendangan penalti yang dicetak oleh Kylian Mbappé untuk Real Madrid melawan Levante pada 17 Januari lalu di La Liga.

Tujuannya jelas: menganalisis pergerakan dan posisi kiper Australia, Matthew Ryan, yang saat itu menjaga gawang Levante dalam pertandingan tersebut, dan yang dimasukkan oleh pelatih Australia, Tony Popovic, sebagai pemain pengganti pada menit ke-119 khusus untuk adu penalti.

Bagaimana hasilnya? Keempat eksekutor adu penalti Mesir (Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdel-Majeed) berhasil mencetak gol ke gawang Ryan tanpa ada satu pun yang berhasil dihalau, sehingga timnas Mesir lolos untuk pertama kalinya dalam sejarahnya ke babak 16 besar Piala Dunia dengan kemenangan 4-2 melalui adu penalti.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan media internasional. Surat kabar Prancis “L’Équipe” menyoroti detail-detail halus dari adegan tersebut, menjelaskan bahwa Mohamed Salah duduk bersila di depan layar, bahkan terlihat “menekan tombol pause lalu memutar ulang video” untuk menganalisis gerakan Ryan dengan cermat.

Surat kabar tersebut mengakhiri laporannya dengan sindiran tajam: “Terima kasih, Mbappé!”, merujuk pada fakta bahwa tendangan penalti yang dicetak oleh bintang Prancis itu membantu Mesir memecahkan kode kiper Australia.

Sedangkan situs “Foot Mercato” menggambarkan metode persiapan tersebut sebagai “tidak biasa”, sambil menegaskan bahwa hal itu “menunjukkan pentingnya analisis video yang semakin meningkat dalam sepak bola modern.”

Situs tersebut juga mencatat bahwa “metode tidak konvensional ini memicu reaksi luas di internet; banyak orang yang mengagumi tingkat ketelitian dalam persiapan tim nasional Mesir,” sambil menambahkan bahwa “analisis di saat-saat terakhir ini membuahkan hasil dalam pertandingan penentu.”

Sementara itu, surat kabar Spanyol “AS” menganggap adegan tersebut sebagai “salah satu gambar ikonik Piala Dunia”, dengan menyebutkan bahwa staf teknis Mesir memanfaatkan sesi “latihan umpan” sebelum adu penalti untuk menayangkan video kepada para pemain, pada waktu yang tepat sehingga memungkinkan mereka untuk fokus pada kelemahan kiper Australia.

Surat kabar “Marca” mengaitkan tindakan pelatih Australia Tony Popović dengan taktik berani Louis van Gaal yang terkenal di Piala Dunia 2014, ketika ia mengganti kipernya tepat sebelum adu penalti.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Bobović “memperhatikan perubahan tersebut dan ingin menirunya,” namun “tindakan berani kali ini justru berbalik merugikannya,” karena “Ryan tidak berhasil menahan satu pun tendangan penalti, melainkan hanya menebaknya dengan benar sekali saja.”

Ia menambahkan bahwa kegagalan pemain Australia, Harry Sutar dan Lucas Harrington, dalam mengeksekusi dua tendangan penalti “memungkinkan tim Mesir melaju ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.”

Sedangkan jaringan “RMC” Prancis, memberikan judul yang menyindir pada laporannya: “Rencana Tim Krol Gagal,” merujuk pada kegagalan strategi Bobović.

Mereka menegaskan bahwa “tim pelatih Mesir tidak membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan.”

Sementara itu, surat kabar Spanyol “Sport” memuji aspek teknologi dalam pertandingan tersebut, dengan mengatakan: “Teknologi kembali menjadi sorotan di Piala Dunia, teknologi yang tersebar di mana-mana dan merasuki segala hal di era kita ini yang menyaksikan kemajuan teknologi yang terus-menerus.”

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa “tujuannya adalah menemukan petunjuk untuk mengidentifikasi kelemahan Ryan dalam mengeksekusi tendangan penalti.”

Terakhir, surat kabar Inggris “The Sun” menggambarkan adegan tersebut sebagai “aneh” pada awalnya, namun menegaskan bahwa “ada alasan yang kuat untuk menontonnya.”

Surat kabar tersebut mengutip komentar para penggemar di media sosial, di mana salah satu dari mereka menulis: “Sepak bola tingkat tinggi,” sementara yang lain berkomentar: “Sungguh usaha yang luar biasa!”, sedangkan yang ketiga berkata: “Mereka punya waktu berhari-hari untuk mempersiapkan diri.”

Yang keempat: “Di saat yang sama, beberapa penggemar masih percaya bahwa adu penalti hanyalah soal keberuntungan.”

Namun, seorang komentator yang bersikap sinis menulis: “Saya tidak tahu mengapa mereka repot-repot melakukannya; dia melompat untuk menghindari setiap tendangan.”