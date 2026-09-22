Kylian Mbappe menorehkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah Piala Dunia, setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di ajang tersebut, dalam sebuah pencapaian yang oleh bintang Prancis itu sendiri disebut melampaui segala ekspektasinya.

Penyerang timnas Prancis berusia 27 tahun ini memiliki catatan luar biasa di turnamen tersebut, setelah mencetak 22 gol dalam 22 pertandingan yang ia mainkan di Piala Dunia, sehingga menegaskan posisinya di antara para bintang paling menonjol dalam sejarah kompetisi.

Kisah Mbappe dengan rekor-rekor bermula sejak penampilan pertamanya di Piala Dunia 2018, saat ia mencuri perhatian dengan mencetak gol pada laga final melawan Kroasia di usia sembilan belas tahun, sehingga mengulangi pencapaian legenda Brasil, Pele, yang mencetak gol di final Piala Dunia pada usia yang sama.

Sejak saat itu, kapten timnas Prancis ini terus memecahkan rekor dan melewati nama-nama bersejarah dalam daftar pencetak gol Piala Dunia, sebelum akhirnya mencapai puncak dan mengungguli pemain Argentina, Lionel Messi, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen.

Mbappe berbicara tentang besarnya pencapaian tersebut dalam pernyataan kepada jaringan "The Athletic", menegaskan bahwa ia selalu bermimpi untuk memecahkan rekor, namun tidak pernah membayangkan akan meraih pencapaian ini pada usia semuda itu.

Mbappe berkata: "Saya selalu ingin memecahkan rekor dan membuat orang mengingat nama saya, tetapi sejujurnya, saya tidak menyangka akan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia di usia 27 tahun".

Ia menambahkan: "Piala Dunia adalah turnamen para bintang terbesar dan pemain-pemain teragung dalam sejarah sepak bola. Saya bermimpi untuk tampil di turnamen ini, dan saya bahkan tidak bermimpi untuk memenangkannya, melainkan hanya untuk tampil di dalamnya".

Bintang Real Madrid itu menutup pernyataannya dengan berkata: "Karena itu, sungguh gila bahwa sayalah pemilik rekor ini. Terutama ketika Anda tahu bahwa pemain yang mendahului saya adalah Lionel Messi... ya, ini adalah sesuatu yang bersejarah".

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