Mbappé menanggapi dengan keras serangan rasis tersebut: "Wanita yang hina dan tidak layak menduduki jabatannya"

Bintang Prancis Kylian Mbappé membalas dengan tegas serangan rasis yang dilontarkan kepadanya oleh seorang senator dari Paraguay, dengan menyebutnya sebagai “wanita hina yang tidak layak menduduki jabatannya”.

Senator Paraguay, Celeste Amaria, sebelumnya menyebut penyerang Prancis tersebut setelah pertandingan antara tim nasional Prancis dan Paraguay sebagai “orang Kamerun yang dijajah, yang berpura-pura keras sebagai orang Prancis, pendendam, sombong, dan jelek.”

Amaría menambahkan: “Dia tampak tegang dan ketakutan sepanjang pertandingan, sama seperti seluruh timnya, dan mereka bahkan tidak mampu mencetak satu gol pun, serta menang hanya karena keberuntungan... Satu-satunya hal yang banyak dari kami harapkan dari tim nasional Paraguay adalah agar mereka tidak menamparnya dengan keras setelah pertandingan usai. Padahal, saya bukanlah penggemar sepak bola.”

Amaria juga mengkritik perilaku Kylian Mbappé setelah ia menolak berjabat tangan dengan Orlando Gil, dengan mengatakan: “Dia kasar, bahkan belum bisa menulis, dan alih-alih ASI, dia menyusu kelapa, serta makhluk paling beradab yang pernah dia dengar adalah simpanse. Seharusnya kamu mengacungkan jari kepadanya, Orlando Gil, aku melakukannya di Senat dan tidak terjadi apa-apa.”

Pemain Prancis Kylian Mbappé pun menerbitkan pernyataan melalui akun resminya di platform “X” untuk menanggapi hinaan tersebut tanpa ragu, di mana ia berkata: “Nyonya Celeste Amaria, Anda adalah wanita yang hina dan tidak layak menduduki jabatan Anda. Anda tidak mewakili Paraguay, negara yang telah menunjukkan semangat dan kehormatan sepanjang turnamen ini.”

Ia menambahkan: “Karena ketidaktahuan dan rasisme Anda yang tanpa rasa malu, dunia telah benar-benar melupakan perjalanan dan upaya bersejarah yang dicapai para pemain tim nasional Anda selama Piala Dunia ini, sehingga memberi ruang bagi seorang wanita yang tidak layak untuk menampilkan citra terburuk dari negaranya. Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti dia memiliki kebebasan untuk menyebarkan kebencian dan rasisme mereka ke seluruh dunia.”