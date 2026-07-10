Mbappé-lah penyebabnya!.. Bellingham memanfaatkan Piala Dunia untuk menekan Mourinho

Bintang Inggris Jude Bellingham, pemain Real Madrid, menyampaikan pesan yang jelas kepada pelatihnya asal Portugal, José Mourinho, mengenai posisi terbaik yang memungkinkannya menunjukkan potensi maksimalnya, sambil menegaskan preferensinya untuk bermain di belakang para penyerang—posisi yang membuatnya kembali bersinar bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan kepada media, Bellingham mengatakan: “Mencetak gol adalah perasaan yang sangat memuaskan, dan saya tahu saya akan dikritik karena mencetak gol-gol mudah, tetapi kenyataannya saya sangat menyukainya,” sebagai isyarat jelas akan keinginannya untuk terus memainkan peran ofensif ini yang memungkinkannya berulang kali masuk ke area penalti.

Pemain berusia 22 tahun itu menambahkan, sambil menjelaskan filosofinya dalam mencetak gol: “Apakah para pemain mencetak gol beruntung? Beberapa pemain berlari 5 kali ke dalam kotak penalti dan tidak mencetak gol sama sekali. Saya berlari 30 kali dan mungkin hanya mencetak satu gol, tapi saya terus mencoba, dan ketika sesuatu terjadi berulang kali, itu bukan sekadar kebetulan.”

Saat ini, Bellingham menunjukkan performa terbaiknya bersama timnas The Three Lions di Piala Dunia, di mana ia telah mencetak 4 gol dan memberikan satu assist, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak kedua timnas di belakang Harry Kane yang telah mencetak enam gol, yang turut berkontribusi pada keberhasilan Inggris mencapai perempat final.

Penampilan gemilang ini mengingatkan kita pada musim pertamanya yang luar biasa bersama Real Madrid, saat ia bermain di belakang Vinícius dan Rodrygo serta mencetak 23 gol dan memberikan 12 assist, sehingga menjadi salah satu pilar utama tim yang menjuarai Liga Champions, La Liga, dan Piala Super Spanyol.

Namun, dengan kedatangan Kylian Mbappé dan keputusan staf pelatih untuk memainkan tiga penyerang di sebagian besar pertandingan, performa Bellingham menurun secara signifikan setelah ia dipindahkan ke posisi yang lebih ke belakang di lini tengah, yang diperparah oleh cedera bahu yang kini telah pulih sepenuhnya.

Pemain asal Inggris ini—yang kekuatan utamanya telah disadari dan dimanfaatkan oleh pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, saat membela tim nasional—berupaya meyakinkan Mourinho bahwa penempatan Mbappé di posisi depan akan memungkinkannya kembali ke peran favoritnya di belakang para penyerang, yang akan menguntungkan seluruh tim sekaligus mengembalikan kebahagiaannya serta efektivitas mencetak gol yang telah dirindukan oleh para penggemar Real Madrid.