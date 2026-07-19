Mbappé: Kami tidak menghormati seragam Prancis... dan Messi akan mencetak gol di Spanyol

Bintang Prancis Kylian Mbappé menyatakan keyakinannya bahwa Lionel Messi akan mampu mencetak gol di final Piala Dunia melawan Spanyol, yang akan mengembalikannya ke puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan jumlah gol yang sama dengannya.

Mbappé mencetak dua gol saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, sehingga ia kini memimpin sendirian di puncak daftar pencetak gol terbanyak, sambil menunggu apa yang akan dilakukan Messi saat menghadapi Spanyol.

Surat kabar AS memuat pernyataan Mbappé setelah pertandingan, di mana ia mengatakan, “Messi akan mencetak gol besok, karena dia selalu mencetak gol.”

Ia menjelaskan bahwa prestasi individu berada di urutan kedua dibandingkan dengan prestasi tim, meskipun itu menyangkut gelar sebesar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Dia melanjutkan, “Saya lebih memilih tidak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dan bermain di pertandingan besok,” merujuk pada final yang akan mempertemukan Argentina dengan Spanyol, tim yang menyingkirkan Prancis di semifinal.

Setelah tertinggal 0-4 di babak pertama, tim Prancis menunjukkan reaksi yang kuat di babak kedua.

Mbappé berkomentar, “Saya tidak tahu apa yang terjadi, kami menyaksikan dua babak yang benar-benar berbeda. Di babak pertama, kami tidak menghormati seragam ini, dan saya tidak mengerti hal itu; kami tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Di babak kedua, kami bermain dengan level yang tinggi dan menunjukkan karakter yang lebih kuat. Kami memenangkan babak kedua, tetapi kami tidak memenangkan pertandingan. Saya berharap kami bisa melakukannya demi pelatih Deschamps.”