Setelah beberapa hari kontroversi yang dipicu oleh pernyataannya soal persaingan meraih penghargaan Ballon d'Or, Kylian Mbappe akhirnya buka suara untuk mengakhiri spekulasi tentang adanya perselisihan dengan rekannya di timnas Prancis, Ousmane Dembele.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", penyerang Real Madrid itu menegaskan bahwa hubungannya dengan Dembele tidak terpengaruh oleh apa yang mencuat belakangan ini, sembari menekankan bahwa persaingan di antara keduanya untuk penghargaan tersebut tidak berubah menjadi konflik pribadi.

Pernyataan Mbappe sebelumnya memicu reaksi luas, setelah ia berbicara tentang perbedaan perjalanan kariernya dengan karier Dembele, dengan menyebut bahwa dirinya selalu dipandang sebagai pemain pilihan, sementara rekannya itu mengalami banyak cedera sepanjang kariernya.

Dembele pun tidak lama untuk membalas, karena ia menjelaskan usai kemenangan Paris Saint-Germain atas Brest bahwa dirinya tidak pernah menjadi pemain pilihan, dan bahwa ia telah bekerja keras sepanjang kariernya untuk mencapai posisi yang ia tempati saat ini.

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Mbappe berbicara kepada Dembele

Seiring meningkatnya spekulasi tentang adanya ketegangan di antara kedua sahabat itu, terutama menjelang pertemuan mereka kembali di pemusatan latihan timnas Prancis di kota Clairefontaine, Mbappe menegaskan sikapnya secara jelas.

Penyerang Real Madrid itu berkata, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "L'Equipe" dalam kapasitasnya sebagai duta merek "On": "Saya sudah berbicara dengannya soal hal ini, dan tidak ada ketegangan apa pun, dan saya rasa tidak ada masalah yang sungguhan. Saya benar-benar tenang."

Mbappe menilai bahwa kontroversi ini membesar lebih dari yang seharusnya karena waktunya, mengingat kaitannya dengan pemusatan latihan timnas Prancis dan pertandingan-pertandingan UEFA Nations League.

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Ia menambahkan: "Selama UEFA Nations League, dan dengan keikutsertaan timnas Prancis, selalu ada sesuatu yang menjadi bahan kontroversi, dan saya rasa kontroversi ini punya alasannya."

Dengan demikian, Mbappe bersikeras bahwa persaingan meraih Ballon d'Or tidak memengaruhi hubungannya dengan Dembele, dan bahwa apa yang terjadi tidak melampaui batas persaingan olahraga serta pernyataan-pernyataan yang telah ditafsirkan secara luas.

Pertemuan yang dinanti antara kedua bintang itu di pemusatan latihan timnas Prancis tetap menjadi ujian praktis pertama bagi sifat hubungan di antara keduanya, setelah kontroversi yang dipicu oleh persaingan meraih penghargaan tersebut.