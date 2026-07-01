Mbappé, Dembélé, dan Oliisi... Prestasi Generasi Emas Brasil berada di genggaman Les Bleus

Dengan penampilan gemilang dan serangan yang memukau, tim nasional Prancis berhasil lolos dengan mudah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 secara layak, setelah mengalahkan lawan mereka dari Swedia pada Rabu pagi ini, sekaligus menegaskan bahwa mereka adalah salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar juara.

Les Bleus mengalahkan timnas Swedia dengan skor 3-0, di mana bintang tim Kylian Mbappé mencetak dua gol pada menit ke-45 dan ke-74, sementara Bradley Barcola menambahkan golnya pada menit ke-53.

Menurut Opta, “Les Bleus kini menjadi tim kedua di abad ke-21 yang memiliki tiga pemain yang masing-masing mencatatkan setidaknya 5 kontribusi gol (gol + assist) setidaknya dalam satu edisi Piala Dunia, setelah trio Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Michael Olesi mencapai angka tersebut di Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung.”

Bintang Kylian Mbappé kini bersaing di puncak daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia saat ini dengan 6 gol setelah dua golnya hari ini, menyamai rekor legenda Lionel Messi, sementara persaingan sengit antara keduanya untuk gelar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia—yang direbut bintang Argentina tersebut dari Miroslav Klose pada Piala Dunia kali ini—semakin memanas.

Messi memimpin perlombaan bersejarah ini dengan 19 gol, diikuti Mbappé dengan 18 gol.

Dengan demikian, “Les Bleus” bergabung dengan timnas Brasil pada tahun 2002, yang pernah mencapai prestasi serupa berkat trio penyerang legendaris Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho, dalam edisi di mana “Samba” meraih gelar kelima mereka.

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