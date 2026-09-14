Hubungan antara Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele mulai memicu ketegangan di dalam ruang ganti timnas Prancis, di tengah sejumlah laporan yang menyebut adanya perselisihan yang kian meningkat di antara beberapa pemain Les Bleus, sebagaimana diwartakan oleh situs "Foot Mercato".

Menurut informasi yang dipublikasikan oleh jaringan "RMC", Dembele dan orang-orang di sekitarnya menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap sejumlah pernyataan terbaru yang dilontarkan oleh Mbappe, kapten timnas Prancis, hingga mereka menganggap apa yang disampaikannya sebagai sebuah "pengkhianatan".

Ketidakpuasan tersebut tampaknya tidak hanya terbatas pada Dembele dan lingkungannya saja, karena laporan-laporan menyebutkan bahwa pernyataan Mbappe disalahpahami oleh sejumlah pemain timnas Prancis, yang menimbulkan ketegangan di dalam kelompok.

Menurut informasi yang beredar, penyerang Real Madrid itu menyebabkan "ketidakpuasan banyak rekan setimnya", setelah pernyataannya memicu reaksi yang tidak terduga di dalam timnas, yang mulai berdampak pada suasana di antara para pemain.

Perkembangan ini datang di saat timnas Prancis dipandang sebagai salah satu tim yang paling banyak memiliki bintang dan sosok yang mampu menjaga kekompakan kelompok, namun perselisihan terbaru antara Mbappe dan Dembele bisa mengancam stabilitas tersebut.

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Perpecahan di dalam ruang ganti

Kekhawatiran akan dampak krisis ini terhadap keseimbangan timnas Prancis semakin meningkat, setelah laporan-laporan menyebutkan adanya "dua faksi di dalam tim", yang jelas mengisyaratkan kemungkinan terjadinya perpecahan di antara para pemain akibat krisis terbaru ini.

Hubungan antara Mbappe dan Dembele dipandang sebagai salah satu hubungan penting di dalam timnas Prancis, karena itu perselisihan di antara keduanya yang mencapai tahap ini bisa memunculkan tantangan baru bagi tim pelatih, terutama jika ketegangan berlanjut selama periode jeda internasional mendatang.

Menurut laporan, Mbappe terkejut dengan reaksi terbuka Dembele usai pertandingan melawan Brest, terlebih setelah krisis tersebut menjadi bahan pembicaraan di kalangan yang berada di sekitar timnas Prancis.

Meski demikian, kapten timnas Prancis itu tampaknya tidak ingin memperbesar perselisihan melalui media atau terlibat dalam perang pernyataan dengan rekan setimnya, karena informasi menyebutkan bahwa ia lebih memilih menangani krisis ini jauh dari sorotan dan berupaya menyelesaikannya secara baik-baik.

Masa depan hubungan antara Mbappe dan Dembele masih ditunggu-tunggu, terutama karena berlanjutnya ketegangan antara dua bintang paling menonjol timnas Prancis bisa berdampak besar pada suasana tim, dan memengaruhi keharmonisan yang dibutuhkan di dalam ruang ganti.

Zidane menghadapi ujian baru

Jika upaya untuk meredam krisis ini tidak berhasil pada periode mendatang, Zinedine Zidane bisa mendapati dirinya menghadapi tugas sensitif berupa membahas persoalan ini pada pertemuan mendatang timnas Prancis.

Intervensi Zidane bisa menjadi keharusan apabila perpecahan berlanjut atau lingkaran perselisihan meluas hingga melibatkan pemain lain, terutama karena menjaga kesatuan ruang ganti akan menjadi hal yang menentukan menjelang agenda-agenda mendatang timnas Prancis.

Sementara Mbappe, menurut laporan, lebih memilih menutup persoalan ini jauh dari media, sikap Dembele dan reaksi para pemain lainnya bisa menentukan apakah krisis ini akan segera berakhir atau berubah menjadi masalah yang lebih besar yang mengancam stabilitas timnas Prancis.