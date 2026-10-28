Krisis yang dipicu oleh pernyataan Kylian Mbappe soal pemimpin China, Mao Zedong, kembali mengingatkan betapa besarnya kepentingan finansial yang mengikat sepakbola Eropa dengan pasar China, serta sejauh mana Beijing mampu menggunakan siaran televisi dan sponsor komersial untuk menekan lembaga-lembaga olahraga asing.

Dampaknya pun merembet hingga ke hak siar televisi Liga Spanyol dan kontrak-kontrak komersial sang penyerang asal Prancis, sehingga mendorong Real Madrid dan La Liga untuk menyampaikan permohonan maaf, dalam upaya meredam situasi.

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Krisis bermula setelah beredarnya cuplikan dari sebuah wawancara video Mbappe, di mana ia berbicara tentang sebuah gambar sarkastis yang menampilkan wajahnya disunting pada gambar seorang tokoh politik China, dan menggambarkan tokoh tersebut sebagai diktator China.

Meski ia tidak menyebut nama Mao Zedong secara langsung, gambar itu dikaitkan dengan mantan pemimpin China tersebut, sehingga memicu kemarahan luas di platform media sosial China.

Mbappe pun menyampaikan permohonan maaf, dengan menyatakan penyesalannya telah menyakiti perasaan orang-orang di China maupun di luar China. Real Madrid juga secara resmi meminta maaf kepada rakyat China, dan Presiden La Liga Javier Tebas bergerak untuk meredam krisis, tetapi permintaan maaf itu tidak serta-merta mengakhiri perselisihan.

Menurut laporan media, sejumlah perusahaan China, di antaranya Mengniu Dairy Group, Shanghai Milkground, dan Dongpeng Beverage, mengakhiri hubungan komersial mereka dengan sang pemain, dalam perkembangan yang mengancam pendapatan iklannya dan peluangnya di masa depan di pasar China.

Mengapa Semua Pihak Takut Kehilangan China?

Pentingnya pasar China terletak pada hak siar dan akses ke jutaan penggemar, selain peluang sponsor, iklan, dan pemasaran produk.

Pada Agustus 2026, La Liga mengumumkan kesepakatan dengan platform Migu milik perusahaan China Mobile, menjadikannya mitra eksklusif untuk hak siar daring di daratan utama China, selama empat musim dari 2026-2027 hingga 2029-2030, dengan penyediaan 380 pertandingan di setiap musim.

Adapun bagi Real Madrid, risikonya terletak pada kemungkinan terganggunya penjualan produk dan jersey, menurunnya peluang sponsor komersial, serta terpengaruhnya nilai pemasaran para bintangnya.

Sementara Mbappe sendiri menghadapi kerugian yang lebih nyata, setelah sejumlah perusahaan China mengakhiri kontrak mereka dengannya. Surat kabar Prancis "Le Monde" menyebut sebuah perkiraan yang menaksir nilai beberapa kesepakatan yang berakhir itu sekitar 50 juta yuan, atau mendekati 6,7 juta euro.

Preseden-Preseden China

Olahraga dunia pernah menyaksikan krisis serupa dalam beberapa tahun terakhir, yang paling menonjol adalah krisis liga bola basket Amerika (NBA) pada 2019, ketika Daryl Morey, Manajer Umum tim Houston Rockets, memposting pesan yang mendukung aksi protes di Hong Kong.

China merespons dengan menghentikan siaran pertandingan liga tersebut, dan absennya dari televisi China berlangsung sekitar 18 bulan, sebelum kembali pada Maret 2022. Namun, Morey tidak dipecat demi menyenangkan China meski ada kerugian komersial. Laporan Amerika memperkirakan kerugian terkait krisis ini mencapai ratusan juta dolar, dengan perkiraan yang berbeda-beda tergantung cakupan perhitungan dan rentang waktu.

Pada Desember 2019, mantan pemain internasional Jerman, Mesut Ozil, memicu krisis setelah ia mengkritik perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur. Badan Televisi China menghapus pertandingan Arsenal melawan Manchester City dari jadwal siarannya, sebagai respons atas pernyataan pemain Arsenal saat itu, sementara klub London tersebut menjaga jarak dari pernyataan pemainnya, dengan menegaskan bahwa pernyataan itu mencerminkan pendapat pribadinya.

Asosiasi Tenis Profesional Putri (WTA) juga terlibat dalam konfrontasi langsung dengan China pada 2021, setelah hilangnya petenis China Peng Shuai dari hadapan publik, menyusul tuduhannya terhadap seorang pejabat tinggi China atas pelecehan seksual.

Pada Desember di tahun yang sama, asosiasi itu mengumumkan penangguhan seluruh turnamennya di China dan Hong Kong, dengan menuntut jaminan keselamatan sang petenis dan pelaksanaan investigasi yang transparan, meski ada risiko finansial yang besar, mengingat China menjadi tuan rumah 9 turnamen asosiasi tersebut pada musim 2019, termasuk turnamen penutup.

Laporan "Reuters" memperkirakan keputusan itu bisa merugikan asosiasi hingga ratusan juta dolar. Namun, boikot itu tidak mewujudkan seluruh tuntutan asosiasi; pada April 2023, asosiasi mengumumkan melanjutkan kembali turnamen-turnamennya di China setelah sekitar 16 bulan penangguhan, dengan menyebut bahwa berlanjutnya boikot membebankan biaya finansial yang besar kepada para pemain dan turnamen, meski belum tercapai kemajuan yang memadai terkait tuntutan awalnya.

Pada Maret 2022, pihak-pihak penyiar China memblokir pertandingan dari Liga Premier Inggris, selama satu pekan pertandingan yang menampilkan inisiatif solidaritas dengan Ukraina, di antaranya pengenaan ban lengan berwarna bendera Ukraina.

Preseden-preseden ini menjelaskan bagaimana China menggunakan senjata boikot secara luas di ranah olahraga, dengan memanfaatkan pengaruh ekonominya yang besar, serta kepemilikannya atas pasar raksasa yang takut kehilangannya baik oleh klub, pemain, maupun pihak penyelenggara turnamen.



