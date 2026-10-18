Lothar Matthaus, legenda sepakbola Jerman, membela Joshua Kimmich, gelandang Bayern Munich dan timnas Jerman, di tengah kritik yang diterimanya belakangan ini, dengan memuji kemampuan kepemimpinan dan teknis sang pemain, serta menegaskan arti pentingnya bagi klub Bavaria dan tim nasional.

Matthaus mengatakan, dalam pernyataan kepada media melalui jaringan "Sky Sport Jerman" di hadapan Kimmich, di pinggir lapangan setelah kemenangan besar Bayern atas Leipzig (6-1) pada Sabtu kemarin di Bundesliga: "Dia (Kimmich) adalah kapten yang luar biasa, bukan hanya hari ini, tetapi sudah bertahun-tahun."

Mantan bintang klub Bavaria itu melanjutkan: "Jika kau menjadi kapten di Bayern Munich, maka kau juga bisa mengemban peran yang sama di tim nasional. Semua orang menghormatinya dan memandangnya sebagai teladan."

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Matthaus menambahkan: "Dia (Kimmich) membuat perbedaan di momen-momen krusial, dan memberi tim energi, karakter, serta kehadiran. Selain itu, dia memiliki kemampuan sepakbola yang luar biasa. Pemain seperti dia tidak mungkin begitu saja digantikan."

Dia melanjutkan: "Saya berharap perdebatan ini akhirnya berakhir. Dia mampu memimpin dan mengarahkan tim-timnya, dan dia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan rekan-rekannya. Dia memiliki semua modal yang membuatnya layak terus menjalankan peran ini bersama Bayern Munich dan tim nasional."

Kimmich menanggapi pujian Matthaus dengan berkata: "Saya sangat menghargai itu, terutama ketika datang dari Anda."



