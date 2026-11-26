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Polemik seputar kehidupan pribadi Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, belakangan memanas di Jerman setelah muncul laporan yang menyebut ia berpisah dengan istrinya, Anika Bissel.

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Kabar tersebut muncul hanya tiga bulan setelah kelahiran anak kedua mereka, sementara Neuer terlihat melakukan perjalanan ke Brasil bersama fisioterapisnya yang berusia 23 tahun. Di tengah situasi itu, istri dua rekan setimnya, Joshua Kimmich dan Konrad Laimer, menunjukkan reaksi mencolok terhadap unggahan yang membahas kasus tersebut.

Neuer yang kini berusia 40 tahun sedang menepi dari lapangan akibat cedera kaki kanan yang dialaminya saat menghadapi Mainz di Bundesliga.

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Bayern Munich mengumumkan bahwa kiper mereka mengalami robekan sebagian pada tendon di kaki, yang membuatnya absen dari pertandingan hingga akhir tahun ini.

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Namun, kiper asal Jerman itu menjadi sorotan media dalam beberapa hari terakhir karena kehidupan asmaranya, setelah surat kabar "Bild" melaporkan bahwa ia berpisah dengan Anika, yang 14 tahun lebih muda darinya, setelah menjalin hubungan sekitar enam tahun dan menikah sejak November 2023.

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Menurut laporan tersebut, Anika melahirkan anak kedua mereka pada akhir Agustus lalu, sebelum Neuer memberitahukan niatnya untuk mengakhiri pernikahan hanya beberapa hari setelah persalinan. Sementara itu, laporan lain menyebut perpisahan terjadi pada awal Oktober dan sang kiper telah meninggalkan rumah mereka.

Spekulasi semakin berkembang setelah Neuer bepergian ke Brasil selama masa pemulihan cederanya bersama fisioterapisnya, yang menurut "Bild" telah menjalin hubungan dekat dengannya selama beberapa bulan.

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Surat kabar itu juga menyebut keduanya menghabiskan waktu bersama di Sisilia pada akhir September, sebelum terbang ke Brasil pada 15 November. Baik Neuer maupun perempuan tersebut belum mengonfirmasi sifat hubungan mereka.

Lothar Matthäus, mantan kapten timnas Jerman sekaligus juara dunia 1990, membahas kasus ini dalam program miliknya, "Lothar Talks Off", dan menilai waktu perpisahan tersebut sangat buruk.

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"Ini situasi yang disayangkan bagi Manuel, tetapi setiap orang berhak menjalani kehidupan pribadinya sesuai keinginannya. Jelas bahwa apa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir tidak baik bagi reputasi Manuel. Dia sudah mengambil keputusan ini, tetapi saya rasa itu bukan waktu yang paling tepat," ujar Matthäus.

Di sisi lain, Anika membagikan ulang sejumlah video melalui akun TikTok miliknya yang berisi pesan-pesan yang mengecam perselingkuhan saat hamil, di antaranya: "Mengkhianati perempuan yang sedang hamil adalah tingkat kejahatan yang sama sekali berbeda. Ini bukan kesalahan, melainkan pilihan yang egois, kejam, dan tidak menghargai."

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Salah satu pesan lainnya juga berbunyi: "Sebagai ibu dari anakmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu karena memilih perempuan lain daripada kami." Anika kemudian menghapus unggahan-unggahan yang ia bagikan ulang tersebut.

Reaksi itu meluas hingga ke sebuah video yang diunggah konsultan pernikahan asal Jerman, Ruth Marquardt. Dalam video tersebut, ia mengkritik situasi yang menurutnya dikenal oleh banyak perempuan yang membesarkan anak seorang diri, dengan merujuk pada kasus Neuer.

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Video tersebut mendapat tanda suka dari Lina Kimmich, istri Joshua Kimmich, dan Ines-Sarah Laimer, istri Konrad Laimer, serta Nina Weiss, mantan kekasih Neuer.

Menanggapi reaksi istri kedua pemain Bayern tersebut, Matthäus mengatakan bahwa ia memahami alasan mereka menyukai video itu, karena keduanya dapat menyadari sulitnya situasi yang tidak menguntungkan Anika Neuer.