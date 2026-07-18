Mateus: Kemungkinan Oliasi pindah ke Real Madrid adalah nol

Legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthäus, meremehkan laporan-laporan yang menyebutkan keinginan pemain timnas Prancis, Michael Oulissi, untuk pindah ke Real Madrid, sambil menegaskan bahwa Bayern München sama sekali tidak berniat melepas pemainnya tersebut.

Menurut surat kabar Jerman "Bild", pernyataan Matthäus tersebut merupakan tanggapan atas laporan yang mengklaim bahwa Oulissi telah memberi tahu beberapa rekan setimnya di tim nasional Prancis mengenai keinginannya untuk pindah ke klub "Los Blancos".

Baca juga

Trump: Kami ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia tanpa Kanada dan Meksiko... dan Infantino telah mengambil keputusan yang luar biasa

Penyerang Spanyol: Saya terpaksa akan berjabat tangan dengan Trump agar dia tidak memenjarakan saya

Matthäus mengatakan: “Secara pribadi, saya memahami keinginan untuk bermain di Real Madrid. Setiap pemain pasti bermimpi bermain di sana pada suatu saat.”

Dia menambahkan: “Namun, Bayern Munich bahkan tidak akan membuka pembicaraan. Mereka hanya akan menertawakan berita-berita ini. Kemungkinan Oliese bermain di Real Madrid musim depan nyaris nol. Saya yakin Bayern Munich akan memperpanjang kontraknya dan menaikkan gajinya.”

Menurut “Bild”, Bayern tetap bertekad untuk mempertahankan pemain sayap kanan berusia 24 tahun itu dan berencana mengajukan tawaran perpanjangan kontrak, dengan gaji melebihi 25 juta euro per tahun, yang akan menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim.

Saat ini, sangat tidak mungkin Oliese bersikeras untuk hengkang, karena ia tidak memiliki riwayat menimbulkan masalah dan merasa bahagia di Bayern Munich, menurut surat kabar Jerman tersebut.