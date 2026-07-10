Mateo Lahoz: Wasit pertandingan Mesir melawan Argentina melakukan kesalahan pada gol ketiga

Mantan wasit Spanyol, Mateo Lahoz, mengomentari kontroversi yang muncul seputar pertandingan Mesir melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Para pemain Mesir dan staf pelatih melancarkan serangan terhadap wasit asal Prancis, François Letexier, karena membatalkan gol yang dicetak oleh Mustafa Zico, serta tidak menggunakan teknologi video (VAR) untuk meninjau gol ketiga yang masuk ke gawang Mesir.

Mengenai kualitas wasit, Mateo Lahoz menyampaikan pandangannya mengenai insiden yang terjadi dalam pertandingan Argentina melawan Mesir, dengan mengatakan: “Saya rasa rekan asal Prancis itu seharusnya memeriksa kedua adegan tersebut melalui tayangan ulang video, tidak hanya adegan gol Mesir yang dianulir, tetapi juga adegan gol ketiga Argentina (3-2).”

Lahoz menambahkan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: “Fokus wasit hanya tertuju pada satu adegan saja, dan kenyataannya, cara penggunaan teknologi video saat ini tidak saya sukai, karena hal itu tidak memberikan kesempatan kedua bagi wasit untuk meninjau kembali keputusannya.”

Timnas Argentina akan menghadapi Swiss di babak perempat final turnamen ini, babak yang sama yang mereka lewati di Piala Dunia Qatar 2022 setelah pertandingan kontroversial melawan Belanda, yang berakhir dengan perpanjangan waktu dan adu penalti yang dimenangkan Argentina dengan skor (2-2).

Pertandingan tersebut mencatat rekor 18 kartu—jumlah tertinggi dalam sejarah Piala Dunia—serta 48 pelanggaran yang dicatat dari kedua tim. Para pemain Argentina mengeluhkan keputusan yang berujung pada gol penyama kedudukan (2-2) pada menit ke-90+11 dari waktu tambahan yang berlangsung selama 13 menit secara keseluruhan.

Lahoz, yang memimpin pertandingan tersebut saat itu, menegaskan bahwa seiring berjalannya waktu, keyakinannya terhadap keputusannya semakin kuat. Ia berkata: “Waktu terus berlalu dan saya menegaskan, dengan kepala dingin, bahwa pertandingan ini adalah salah satu pertandingan yang kami selesaikan dengan sukses dari segi teknis. Kami benar sepenuhnya dalam segala hal, dan jika ada yang menonton ulang pertandingan tersebut, mereka akan melihat hal yang sama. Ya, kami memang toleran, tetapi kami tetap netral dan sama sekali tidak bias dalam penggunaan kartu, serta selalu sejalan dengan keputusan dan pedoman FIFA.”

Dia melanjutkan: “Pertandingan ini memang sangat memanas karena pernyataan-pernyataan yang muncul sebelumnya, dan segalanya berjalan seperti yang terlihat, di mana ketegangan menguasai kedua tim. Saya baru mengetahui penunjukan saya untuk memimpin pertandingan ini beberapa saat yang lalu, tepatnya pada pukul 23.00 dua hari sebelum pertandingan, dan saya menerimanya serta mempersiapkannya dengan sangat baik. Anehnya, seperti yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir, ada banyak keributan lagi seputar pertandingan-pertandingan Argentina.”