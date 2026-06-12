Masterclass Hwang datang pada waktu yang tepat: Feyenoord ingin menjualnya dan seorang pemain andalan lainnya

Devy Rigaux, direktur teknis Feyenoord, tampaknya merasa puas melihat perkembangan yang terjadi selama pertandingan Piala Dunia antara Korea Selatan dan Republik Ceko (2-1). Menurut Algemeen Dagblad, klub asal Rotterdam itu berencana untuk menjual Hwang In-beom.

Hal itu diungkapkan oleh pengamat klub Mikos Gouka pada hari Kamis. Charles Vanhoutte (27) diharapkan menjadi gelandang pengatur serangan baru di De Kuip.

“Untuk memberi ruang bagi gelandang pengatur serangan, kepergian Hwang In-beom dan Jakub Moder bisa dibicarakan. Feyenoord yakin bisa menjual kedua pemain tersebut musim panas ini,” tulis jurnalis tersebut.

Hwang setidaknya telah melakukan segalanya pada Kamis malam untuk meningkatkan nilai pasarnya selama pertandingan pertamanya di Piala Dunia.

Dengan satu gol dan satu assist untuk Oh Hyeon-gyu, Hwang menjadi bintang utama dan memastikan gol pembuka Ladislav Krejcí sepenuhnya terhapus.

Setelah pertandingan, Hwang dinobatkan sebagai Man of the Match oleh FIFA. Seluruh dunia telah menyaksikannya bersinar. Menurut Transfermarkt, pemain Feyenoord berusia 29 tahun ini saat ini bernilai 7 juta euro.

Moder yang berusia 27 tahun, yang sama seperti Hwang terikat kontrak hingga 2028, dinilai bernilai 10 juta euro. Polandia tidak ikut serta di Piala Dunia musim panas ini.