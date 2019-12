Mason Greenwood kian hari kian memperlihatkan pesonanya. Teraktual, anak muda itu mencetak sepasang gol untuk melengkapi pesta empat gol ke gawang AZ.

Torehan brace-nya ini terbilang spesial. Menurut Opta, Greenwood jadi pemain termuda yang mengemas sepasang gol di kompetisi mayor Eropa bagi United, yakni pada usia 18 tahun 72 hari.

Greenwood dipercaya Solskjaer tampil sebagai starter dan sang youngster bermain penuh selama 90 menit.

18y 72d - Mason Greenwood is the youngest player to score a brace in major European competition for @ManUtd, aged 18 years and 72 days. Talented. pic.twitter.com/zaZExq0YAX