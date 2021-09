Masih Tanpa Klub, Eks Arsenal Jack Wilshere: Istri Saya Akan Bilang Jika Sudah Waktunya Menyerah

Mantan gelandang Arsenal dan West Ham masih menjadi agen bebas dan kecewa dengan manajer yang 'malas' menjelaskan cederanya.

Jack Wilshere masih berstatus tanpa klub sejak dilepas AFC Bournemouth, dan mantan gelandang Arsenal serta West Ham United tersebut siap jika istrinya, Andriani Michael, memutuskan kapan saatnya bagi dia untuk menyerah.

Pemain dengan 34 caps internasional dan 141 penampilan di Liga Primer itu merasa sulit untuk membuat klub-klub berminat kepadanya setelah menjadi agen bebas.

Dia bekerja keras untuk menjaga dirinya tetap bugar, dan sempat diundang untuk berlatih dengan mantan majikannya di Stadion Emirates, tetapi tidak ada kesepakatan yang terjadi dan Wilshere mengakui bahwa akan tiba saatnya dia harus berhenti.

Apa yang dikatakan?

Wilshere berbicara di Podcast Original Penguin X Campaign Against Living Miserably Under The Surface, mengatakan tentang kariernya: "Saya melakukan percakapan ini dengan istri saya."

"Saya hanya mengatkan kepadanya, 'Dapatkah Anda memberi tahu saya kapan, bukan ketika saya merundung diri saya sendiri, tetapi ketika saya mencoba, berlatih sendiri setiap hari dan saya mempertanyakan itu."

"Saya memiliki pertanyaan tentang, mengapa saya melakukan ini jika ujung-ujungnya klub menolak saya."

"Saya berkata kepada istri saya, katakan saja kepada saya ketika itu sudah cukup, untuk berhenti berlatih sendiri dan mungkin mencoba atau fokus pada hal lain."

Akankah karier Wislhere berakhir?

Gelandang serba bisa yang pernah menjadi salah satu prospek paling berharga di sepakbola Inggris itu saat ini baru berusia 29 tahun, tetapi mengakui bahwa dia mungkin sudah berada dalam posisi harus gantung sepatu.

Dia menambahkan ketika ditanya apakah akhir kariernya sudah di depan mata: "Ya, 100 persen, dengan situasi yang saya hadapi dan orang-orang bahkan mengatakan tidak tanpa memberi saya kesempatan."

"Wajar jika Anda memiliki pemikiran seperti itu. Dan kemudian untuk mendapatkan dukungan dari pemain yang pernah bermain dengan Anda atau pemain yang Anda tonton mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa saya tidak punya klub, itu memberi Anda kepercayaan diri."

Mengapa Wilshere diabaikan?

Wilshere mencatatkan 17 penampilan di Championship bersama Bournemouth musim lalu, tetapi perjuangannya dengan cedera membuat banyak klub-klub waspada terhadap kebugaran sang gelandang jika ingin merekrutnya.

Tentang masalah itu, Wilshere mengatakan: "Saya mungkin membayar harga mahal saat itu, dan saya dapat merasakannya sekarang karena saya pikir itu adalah persepsi dan saya memiliki pendapat ini dari beberap klub: 'Pemain hebat selalu dihantui dengan cedera."

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Saya belum pernah cedera sejak sebelum lockdown, dan itu bukan cedera serius, saya berlatih setiap hari."

"Ketika saya di Bournemouth, saya siap untuk setiap pertandingan, jadi saya merasa itu adalah jawaban 'malas' [dari pelatih], padahal saya bisa bermain."

"Beri saya kesempatan, biarkan saya membuktikan diri kepada Anda, tunjukkan bahwa saya fit."