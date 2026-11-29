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Kekhawatiran tengah menyelimuti Paris Saint-Germain setelah direktur olahraga Luis Campos mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengalami masalah kesehatan.

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Menurut harian Sport, Luis Campos memutuskan untuk buka suara melalui unggahan di akun resminya di platform X. Langkah itu diambil setelah ketidakhadirannya dalam tiga pertandingan terakhir, melawan Lorient, Roma, dan Nice, memunculkan banyak pertanyaan di kalangan pendukung klub Prancis tersebut.

Dalam pernyataannya, Campos mengakui bahwa dirinya sedang melewati masa yang sangat sulit. Namun, di saat yang sama, ia ingin meyakinkan semua pihak bahwa dirinya tetap mampu menjalankan tanggung jawab profesionalnya, yang sangat penting bagi Paris Saint-Germain.

"Saya sedang melewati masa-masa sulit. Salah satu penyebabnya berkaitan dengan masalah kesehatan pribadi, tetapi hal ini tidak menghalangi saya untuk bekerja dan memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas profesional saya," ujar petinggi asal Portugal itu. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen penuh pada pekerjaannya bersama klub, meski tengah menghadapi masalah pribadi.

Luis Campos juga mengungkapkan bahwa ia harus menjalani perawatan medis dalam beberapa pekan terakhir, kondisi yang menuntutnya mengerahkan upaya fisik dan mental yang besar.

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"Setelah berpikir dan merenung usai menjalani perawatan awal yang berat, saya berhasil menemukan keseimbangan yang dibutuhkan untuk pulih dan terus tampil baik. Ini bukan hal yang mudah," akunya.

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Luis Campos menghindari pengungkapan detail masalah kesehatan yang dideritanya. Pesannya lebih berfokus pada ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberinya dukungan dalam beberapa hari terakhir, serta menekankan betapa berartinya merasakan kehadiran orang-orang yang menopangnya pada masa ini.

Petinggi asal Portugal itu secara khusus ingin menyoroti dukungan dari presiden klub, Nasser Al-Khelaifi, dan pelatih Luis Enrique, beserta tim kerja masing-masing, serta kerja sama Olivier Janier dan para staf lain yang menjalankan tugas sehari-hari di fasilitas olahraga klub.

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Ia juga berterima kasih kepada para pemain, yang menurut penjelasannya tidak pernah berhenti menunjukkan kasih sayang kepadanya melalui pesan dan kunjungan pribadi.

Campos menegaskan bahwa perhatian tersebut memberinya energi besar yang ia butuhkan untuk terus menghadapi berbagai kesulitan.

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"Sungguh tim yang luar biasa! Bersama-sama, saya merasakan kekuatan yang dibutuhkan untuk melewati rintangan yang dihadirkan kehidupan di jalan saya. Dan kini saya benar-benar hampir melewatinya," tuturnya.

Luis Campos menutup pernyataannya dengan berkata, "Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat." Menurut kata-katanya, ia kini sudah hampir melewati masa sulit ini.

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Kabar ini datang di tengah situasi yang baik dari sisi olahraga bagi Paris Saint-Germain, setelah tim ibu kota Prancis itu menang 2-0 atas Lorient di Ligue 1.

Namun, di luar sepak bola, kondisi kesehatan direktur olahraganya kini menjadi salah satu sumber kekhawatiran terbesar di dalam klub maupun di lingkungan sekitarnya.