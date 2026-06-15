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Masalah di babak pembuka terus menghantui Spanyol di Piala Dunia

Cape Verde
Spain
World Cup
Tanjung Verde
Spanyol

Jebakan yang berulang

Tim nasional Spanyol kembali mengalami kesulitan dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia dalam beberapa edisi terakhir.

Hal ini terjadi setelah La Roja terjerat hasil imbang melawan Cape Verde, hari Senin, pada putaran pertama Grup 8 Piala Dunia 2026.

Jaringan statistik "Squawka" menulis di akun "X"-nya: "Spanyol gagal meraih kemenangan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia sebanyak 4 kali dalam 5 partisipasi terakhirnya."

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Mereka menambahkan: "Spanyol kalah 0-1 dari Swiss pada edisi 2010, serta tumbang 1-5 dari Belanda di Piala Dunia 2014."

Ia melanjutkan: "Spanyol bermain imbang 3-3 dengan Portugal pada pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2018, sementara mereka mengalahkan Kosta Rika dengan skor 7-0 di Piala Dunia terakhir di Qatar, sebelum bermain imbang tanpa gol dengan Cape Verde pada edisi saat ini."

Menurut jaringan statistik "Opta", sejak mencetak gol terakhirnya di Piala Dunia melawan Jepang pada edisi 2022, para pemain La Roja telah melepaskan 49 tembakan dan melakukan 2.500 umpan di Piala Dunia tanpa mencetak gol.

Laporan tersebut menambahkan: "Spanyol melepaskan 27 tembakan ke gawang Cape Verde, yang merupakan angka tertinggi mereka dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak tahun 1966 (juga 27 tembakan melawan Paraguay pada edisi 1998)."

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