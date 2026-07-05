Masa transfer musim panas... Al-Hilal berencana menyaring para pemain asingnya

Laporan media mengungkap adanya rencana di dalam klub Al-Hilal untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap daftar pemain asing, bersamaan dengan dimulainya tugas manajemen olahraga yang baru, sebagai bagian dari persiapan menjelang musim olahraga mendatang.

Surat kabar Al-Sharq Al-Awsat menyebutkan bahwa manajemen olahraga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap profil para pemain profesional asing, sebagai langkah awal untuk merombak susunan tim sesuai dengan visi teknis dan rencana yang akan diterapkan selama musim baru.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa semua pemain asing akan menjalani evaluasi teknis menyeluruh dalam waktu dekat, sebelum keputusan akhir diambil mengenai kelanjutan mereka di tim atau kepergian mereka selama periode bursa transfer.

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Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari rencana manajemen olahraga baru untuk merestrukturisasi skuad Al-Hilal, sesuai dengan kebutuhan staf teknis yang dipimpin oleh pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, serta meningkatkan kesiapan tim untuk bersaing di kompetisi domestik dan kontinental pada musim depan.

Sebelumnya, laporan media menyebutkan bahwa Al-Hilal sedang mempertimbangkan untuk melepas trio pemain yang terdiri dari pemain Prancis Karim Benzema, pemain Brasil Marcos Leonardo, dan pemain Uruguay Darwin Núñez.