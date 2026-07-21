Emiliano Martinez, kiper Argentina, mengomentari kekalahan tim Tango di final Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0, melalui gol yang dicetak Ferran Torres pada babak tambahan waktu.

Emiliano Martinez menulis di akun "Instagram" miliknya: "Aku bermimpi kami memenangkannya lagi, aku bermimpi membawanya ke Argentina dan kembali menciptakan sejarah".

Ia menambahkan: "Sejujurnya, sulit menjelaskan rasa sakit ini, dan yang tersisa hanyalah memikirkan secara mendalam banyak hal serta melihat bagaimana bisa melangkah maju, dan apakah sudah tiba waktunya untuk mundur. Aku benar-benar minta maaf, aku telah berusaha keras memberikan yang terbaik yang kumiliki untuk membantu negaraku dan rekan-rekan setimku".



