Goal.com
Live
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

Diterjemahkan oleh

Martinez Sesali Kegagalan di Piala Dunia: Saya Bermimpi Membawa Trofi ke Argentina

E. Martinez
Argentina
Spain
World Cup
Argentina
Spanyol

Skenario Sulit

Emiliano Martinez, kiper Argentina, mengomentari kekalahan tim Tango di final Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0, melalui gol yang dicetak Ferran Torres pada babak tambahan waktu.

Emiliano Martinez menulis di akun "Instagram" miliknya: "Aku bermimpi kami memenangkannya lagi, aku bermimpi membawanya ke Argentina dan kembali menciptakan sejarah".

Ia menambahkan: "Sejujurnya, sulit menjelaskan rasa sakit ini, dan yang tersisa hanyalah memikirkan secara mendalam banyak hal serta melihat bagaimana bisa melangkah maju, dan apakah sudah tiba waktunya untuk mundur. Aku benar-benar minta maaf, aku telah berusaha keras memberikan yang terbaik yang kumiliki untuk membantu negaraku dan rekan-rekan setimku".

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google