Enam tim nasional dari 3 benua berbeda telah memastikan partisipasi mereka di putaran final Piala Dunia 2030, empat tahun penuh sebelum turnamen dimulai, berkat keterkaitan langsung mereka dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan pertandingan dalam edisi bersejarah yang akan merayakan genap satu abad sejak turnamen sepak bola dunia pertama digelar.

Ketiga tim nasional tuan rumah turnamen ini, yakni Spanyol, Maroko, dan Portugal, memastikan lolos langsung ke putaran final tanpa perlu melalui kualifikasi kontinental, setelah proposal bersama mereka terpilih untuk menyelenggarakan ajang sepak bola terbesar di dunia, sesuai tradisi yang berlaku yang memberikan negara tuan rumah hak partisipasi otomatis dalam turnamen.

Di samping trio tuan rumah Eropa-Afrika tersebut, 3 tim nasional dari Amerika Selatan berhasil memesan tempat mereka lebih awal di putaran final, yakni Argentina, Uruguay, dan Paraguay, meskipun proposal bersama mereka tidak memenangkan hak menyelenggarakan turnamen secara keseluruhan, berdasarkan keputusan istimewa yang diambil Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" yang memberikan masing-masing dari ketiga negara ini hak menjadi tuan rumah satu pertandingan pembuka dalam rangka perayaan resmi genap seratus tahun penyelenggaraan edisi pertama Piala Dunia yang digelar di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada tahun 1930.

Keputusan bersejarah dari Federasi Internasional ini datang dalam rangka penghormatan kepada benua Amerika Selatan yang menyaksikan kelahiran turnamen dunia pertama seabad silam, di mana Argentina, Uruguay, dan Paraguay masing-masing akan menjadi tuan rumah satu pertandingan pembuka perayaan di negeri mereka sebelum turnamen sepenuhnya berpindah ke benua Eropa dan Afrika untuk menyelesaikan pertandingan-pertandingan yang tersisa.

Dengan kelolosan lebih awal ini, keenam tim nasional tersebut menjadi peserta pertama yang secara resmi hadir di edisi tahun 2030, yang sistem penyelenggaraan finalnya dan jumlah tim nasional peserta masih menjadi bahan diskusi panjang di lingkungan Federasi Sepak Bola Internasional, terutama di tengah beredarnya usulan-usulan serius mengenai kemungkinan memperluas turnamen secara belum pernah terjadi sebelumnya hingga mencakup 64 tim nasional alih-alih 48 tim nasional.