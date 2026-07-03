Maroko mengejutkan Hakimi dengan perayaan istimewa menjelang laga melawan Kanada

Dalam suasana yang dipenuhi rasa bangga dan rasa syukur, tim nasional Maroko berupaya merayakan salah satu bintang utamanya sebelum menghadapi salah satu momen terpenting dalam perjalanannya di Piala Dunia 2026.

Federasi Sepak Bola Maroko (FMF) menyelenggarakan upacara penghormatan untuk Achraf Hakimi, sebagai perayaan atas pencapaiannya dalam pertandingan internasional ke-100 bersama "Aswad Al-Atlas", sebuah gestur yang mencerminkan posisi penting yang dimiliki bek sayap Maroko tersebut setelah bertahun-tahun berkiprah dan bersinar di kancah internasional.

Timnas Maroko sedang bersiap menghadapi laga yang dinanti-nantikan melawan Timnas Kanada di Stadion Houston, dalam rangka babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah diselenggarakan dengan sistem tuan rumah bersama antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Federasi Sepak Bola Maroko (FMF) menyelenggarakan upacara penghormatan di tempat penginapan tim nasional di Kota Houston, yang dihadiri oleh Ketua FMF Fawzi Lakjaâ, bersama para anggota staf teknis, medis, dan administrasi, serta seluruh pemain tim nasional Maroko, dalam suasana yang dipenuhi rasa bangga dan penghargaan atas perjalanan karier Hakimi serta kontribusi luar biasa yang telah ia berikan bersama “Aswad Al-Atlas” selama bertahun-tahun.

Selama acara tersebut, Ashraf Hakimi menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan rasa syukur yang mendalam kepada Yang Mulia Raja Mohammed VI, sebagai penghargaan atas dukungan berkelanjutan dan perhatian besar yang diberikan kepada olahraga Maroko, sambil menegaskan bahwa dukungan ini merupakan salah satu faktor utama perkembangan sepak bola di Kerajaan, serta berkontribusi secara langsung dalam pencapaian berbagai prestasi di tingkat benua dan internasional.

Hakimi juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Federasi Sepak Bola Maroko, Fawzi Lakjaâ, serta para anggota staf teknis, medis, dan administratif, selain rekan-rekan sesama pemainnya, sambil mengungkapkan rasa syukurnya atas penghormatan ini yang mencerminkan semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas tim nasional Maroko.

Bintang “Singa Atlas” ini menegaskan bahwa pencapaian 100 pertandingan internasional merupakan tonggak luar biasa dalam karier sepak bolanya, sambil menyoroti bahwa prestasi ini memberinya motivasi lebih besar untuk terus bekerja dan memberikan upaya maksimal demi membanggakan seragam tim nasional Maroko serta meraih lebih banyak kesuksesan di masa mendatang.

Sementara itu, Fawzi Lakjaa memuji performa luar biasa dan konsisten yang ditunjukkan Ashraf Hakimi bersama tim nasional Maroko, mengapresiasi profesionalisme tinggi serta komitmennya baik di dalam maupun di luar lapangan, dan menegaskan bahwa pencapaian 100 pertandingan internasional ini mencerminkan perjalanan seorang pemain kelas dunia yang berhasil mengibarkan bendera sepak bola Maroko di ajang-ajang terbesar, dan menjadi salah satu duta terkemuka Maroko di kancah internasional.