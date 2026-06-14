Maroko berhasil meraih hasil imbang yang mengesankan melawan Brasil berkat penampilan gemilang Ismael Saibari

Maroko mengawali Piala Dunia dengan hasil imbang yang sangat membanggakan melawan Brasil. Tim Afrika itu tampil lebih dominan di babak pertama dan unggul berkat tendangan lob indah dari pemain PSV, Ismael Saibari. Vinícius Júnior menyamakan kedudukan untuk Brasil dan memastikan skor akhir menjadi 1-1. Skotlandia dan Haiti, negara-negara lain di Grup C, akan bertanding pada pukul 03:00.

Di kubu Brasil, pelatih kepala Carlo Ancelotti lebih memilih Igor Thiago daripada Matheus Cunha sebagai penyerang. Penyerang Brentford ini didukung oleh Vinícius, Raphinha, dan Lucas Paquetá. Roger Ibañez menjadi bek kanan setelah Wesley França mundur.

Di kubu Maroko, Saibari memulai sebagai penyerang. Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, dan Brahim Díaz mendukung bintang Eredivisie tersebut. Noussair Mazraoui (mantan Ajax) memulai sebagai bek kiri, karena kapten Achraf Hakimi lebih diutamakan di sisi kanan.

Setelah fase awal yang agak tenang, peluang besar pertama datang bagi Maroko. Mazraoui melakukan penetrasi yang sangat baik di sisi kiri dan memberikan umpan kepada Neil El Aynaoui, yang tendangannya nyaris membentur tiang. Hakimi melepaskan tendangan yang melebar beberapa menit kemudian: nada permainan telah ditetapkan.

Maroko bermain dengan percaya diri, yang semakin meningkat setelah beberapa umpan yang sangat ceroboh dalam proses pembangunan serangan Brasil. Namun, momen-momen tersebut tidak menghasilkan peluang besar bagi tim asuhan pelatih Mohamed Ouahbi.

Peluang pertama Brasil langsung menjadi peluang besar. Vinícius, setelah mempercepat laju di sisi kiri, memberikan umpan yang sangat baik kepada Thiago, yang salah mengukur waktu sundulannya di depan gawang yang kosong. Dengan itu, peluang itu hilang dan hal itu akan menjadi mahal bagi Brasil.

Tepat sebelum jeda minum, Díaz yang mundur melihat gerakan Saibari. Pemain kreatif Real Madrid itu menilai gerakan tersebut dengan sempurna dan melepaskan umpan kepada Saibari, yang lolos di antara Marquinhos dan Gabriel Magalhaes serta mengalahkan Alisson dengan tendangan lob yang indah: 1-0.

Kelas individu Brasil segera membawa negara itu kembali imbang. Sebuah umpan satu-dua antara Bruno Guimarães dan Vinícius awalnya tampak tidak menghasilkan apa-apa. Namun, Vini dengan mudah mengelabui El Aynaoui dan melepaskan tembakan dengan kecepatan 101 kilometer per jam ke sudut jauh: 1-1.

Karena Paquetá tak cukup kuat mengeksekusi tendangan setengah volinya beberapa saat kemudian, kedua tim beristirahat dengan skor 1-1. Di babak kedua, Brasil terus menekan, meski pertahanan Maroko, meski beberapa kali terancam, tetap kokoh.

Kedua tim bermain lebih hati-hati, meski ancaman selalu mengintai. Raphinha nyaris saja mencetak gol, sementara Saibari, dari posisi offside, melepaskan tendangan keras yang mengancam. Raphinha kembali mendapat peluang 15 menit sebelum waktu habis, namun Yassine Bounou berhasil menepisnya.

Di menit-menit akhir, Brasil tampak memiliki energi lebih banyak daripada Maroko, yang mulai goyah di sana-sini. Namun, bola tidak lagi berpihak pada Brasil, hingga akhirnya Alisson menghentikan tendangan keras El Aynaoui di masa injury time: 1-1.