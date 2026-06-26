Marmoush dicoret... 4 perubahan dalam susunan pemain Mesir yang diperkirakan akan diturunkan saat menghadapi Iran

Staf teknis tim nasional Mesir, yang dipimpin oleh Hossam Hassan, telah menetapkan susunan pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan melawan Iran di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir bersiap menghadapi lawan dari Asia tersebut besok pagi, Sabtu, di kota Seattle dalam rangkaian pertandingan ketiga yang menentukan di Grup 7 turnamen tersebut.

Tim Firaun memimpin klasemen setelah dua putaran dengan raihan 4 poin, unggul atas Iran dan Belgia yang masing-masing mengoleksi 2 poin, sementara tim nasional Selandia Baru berada di posisi terbawah dengan hanya 1 poin.

Timnas Mesir memiliki peluang besar untuk lolos ke babak kedua untuk pertama kalinya dalam sejarahnya; kemenangan akan memastikan lolosnya mereka tanpa perlu memperhatikan hasil pertandingan antara Belgia dan Selandia Baru, sedangkan jika mereka seri atau kalah, mereka harus menunggu hasil perhitungan poin.

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Menurut jurnalis Mesir Ahmed Abdel Basset, Hossam Hassan mempertimbangkan untuk melakukan empat perubahan pada susunan pemain yang diturunkannya pada dua pertandingan melawan Belgia dan Selandia Baru.

Hassan memang memainkan kedua pertandingan tersebut dengan mengandalkan pemain yang sama, namun tampaknya ia melihat perlunya perubahan pada pertandingan berikutnya.

Pelatih Mesir tersebut diperkirakan akan menurunkan duet Mohamed Abdel Moneim dan Rami Rabia di lini belakang, menggantikan Hamdi Fathi dan Yasser Ibrahim.

Selain itu, Mahmoud Saber akan diturunkan di lini tengah menggantikan Marwan Attia, sementara Mahmoud Hassan Trezeguet akan dimainkan sejak awal menggantikan Omar Marmoush, setelah bintang Manchester City tersebut tampil kurang memuaskan dalam dua pertandingan tersebut.

Susunan pemain yang diperkirakan secara lengkap adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mustafa Shubair.

Barisan pertahanan: Mohamed Hani, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Ahmed Fathouh.

Lini tengah: Muhannad Lashin, Mahmoud Saber, Imam Ashour.

Lini serang: Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed Salah, Mustafa Zico.