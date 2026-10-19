Pelatih Manchester City asal Italia, Enzo Maresca, mengungkapkan kabar buruk terkait Antoine Semenyo, bintang timnya, sekaligus memunculkan kekhawatiran soal rekan satu timnya, Erling Haaland.

Dalam konferensi pers yang digelar jelang laga Liga Champions Eropa yang dijadwalkan berlangsung besok Selasa, melawan AEK Athena, Enzo Maresca selaku pelatih City menegaskan kabar menyedihkan terkait penyerang asal Ghana, Antoine Semenyo, yang mengalami cedera ligamen kolateral lutut.

Maresca mengatakan bahwa Semenyo akan absen selama 8 pekan bersama tim, dan ini merupakan pukulan telak bagi City, yang meraih kemenangan penting dengan skor 3-2 atas Ipswich Town, berkat dwigol Erling Haaland serta satu gol Phil Foden.

Pelatih asal Italia itu juga mengomentari kondisi penyerang Norwegianya, yang meninggalkan pertandingan dalam keadaan kurang sehat: "Erling Haaland mungkin bisa tampil besok. Kita lihat saja nanti. Kami ada sesi latihan hari ini, dan kami masih punya sejumlah keraguan."

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 AEK

Ia menambahkan: "Kemarin kondisinya bagus, dan dia merasa lebih baik. Adapun yang lain, kondisi mereka cukup baik. Satu-satunya yang kemungkinan besar akan absen selama delapan pekan adalah Antoine Semenyo."

Ternyata diagnosis cedera Semenyo tidak separah yang diperkirakan sejak awal, tetapi ketidakhadirannya akan membuat Manchester City kehilangan salah satu opsi penyerangan utama selama hampir dua bulan. Maresca menjelaskan: "Pada awalnya, kami mengira cederanya akan lebih serius. Setelah pemeriksaan MRI yang kami lakukan kemarin, kami menjadi lebih lega: cederanya tidak separah yang kami khawatirkan. Ia akan absen selama delapan pekan. Yang terpenting sekarang adalah pemulihannya secara total. Ketika kembali pada Desember, ia akan menjadi seperti pemain baru. Ini cedera ligamen kolateral, bukan cedera otot."



Ketidakhadiran ini mungkin membuka peluang lebih besar bagi Phil Foden, yang mencetak gol ke gawang Ipswich.

City masih memuncaki Liga Premier Inggris setelah tujuh kemenangan beruntun, dan kini berharap bisa kembali ke jalur kemenangan di Liga Champions Eropa usai kekalahan dari Paris Saint-Germain, yakni dengan menjamu AEK Athena di Stadion Etihad.