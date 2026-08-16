Arsenal memberikan pukulan telak kepada Manchester City di laga pembuka musim, setelah mengalahkannya dengan tiga gol tanpa balas, pada hari Minggu ini, di Stadion Millennium di ibu kota Wales, Cardiff, sehingga meraih trofi Community Shield Inggris untuk ke-18 kalinya dalam sejarah mereka, dalam awal yang ideal untuk musim baru mereka.

Menurut jaringan statistik «Opta», Enzo Maresca menerima kekalahan telak dalam laga pertamanya bersama Manchester City, yang menyamai kekalahan terburuk seorang pelatih klub dalam debutnya.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Harry Newbould adalah satu-satunya pelatih sebelum Maresca yang mengalami kekalahan dengan selisih tiga gol atau lebih dalam laga pertamanya bersama Manchester City, ketika kalah dari Arsenal dengan skor 1-4 pada tahun 1906.

«Opta» menambahkan bahwa kemenangan Arsenal atas Manchester City dengan tiga gol tanpa balas merupakan selisih gol terbesar dalam sebuah laga Community Shield sejak tahun 2014, ketika Arsenal mengalahkan tim yang sama dengan skor yang sama pula.

Kemenangan baru ini menegaskan keunggulan Arsenal dalam salah satu duel paling menonjol dalam sepak bola Inggris, setelah tim tersebut berhasil menguasai jalannya pertandingan dan memastikan gelar dengan penampilan kuat serta hasil besar.

Laga ini menyaksikan penampilan mengesankan dari Christos Tzolis, yang menciptakan dua gol atau lebih pada penampilan pertamanya sebagai starter dengan seragam Arsenal.

«Opta» menunjukkan bahwa Tzolis menjadi pemain pertama yang menciptakan dua gol atau lebih dalam sebuah laga Community Shield sejak David Beckham pada tahun 1996, ketika ia meraih pencapaian yang sama bersama Manchester United melawan Newcastle.