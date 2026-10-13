Maresca melancarkan serangan kepada para pengkritik City, dan semua mata "menanti" Guardiola

Enzo Maresca membela perayaan para pemain Manchester City setelah kemenangan 3-0 atas Liverpool di Stadion "Anfield", menolak kritik yang diarahkan kepada timnya, dan menegaskan bahwa kemenangan tersebut menjadi sumber kebahagiaan besar bagi para pemain dan staf kepelatihan, meski ada polemik seputar kasus keuangan klub.

Menjawab pertanyaan mengenai keraguan sejumlah analis dan media terhadap perayaan City, Maresca berkata: "Kritik karena apa? Apa yang kalian ingin kami lakukan? Kami bekerja setiap hari untuk memenangkan pertandingan, dan itulah satu-satunya hal yang kami pikirkan serta menjadi fokus kami."

Ia menambahkan: "Adapun hal-hal lainnya, itu hanya persoalan di luar lapangan yang harus kami hadapi, tetapi kami merasa sangat bahagia di dalam lapangan, dan kalian tidak bisa membayangkan betapa besarnya kebahagiaan di dalam ruang ganti."

Laga hari Minggu yang berlangsung di Stadion "Anfield" itu menjadi penampilan pertama Manchester City setelah keluarnya keputusan komisi independen yang menyatakan klub bersalah atas tuduhan pelanggaran aturan keuangan Liga Primer Inggris, sebuah keputusan yang telah diajukan banding oleh klub.

Setelah peluit panjang, pemain Norwegia Erling Haaland tampak sangat emosional di hadapan para pendukung City, termasuk ayahnya Alf-Inge, sementara Maresca mengekspresikan kegembiraannya atas kemenangan itu dengan mengangkat kedua kepalan tangannya, dalam pemandangan yang memicu pertanyaan dan kritik media.

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Dalam konteks yang sama, kapten tim Ruben Dias membela perayaan para pemain dan mendukung sikap pelatihnya, dengan berkata: "Saya sepenuhnya mendukung apa yang dikatakan pelatih; itu adalah kemenangan di Stadion Anfield, dan itu menjadi bukti betapa pentingnya hal tersebut bagi kami."

Mengenai reaksi tim terhadap keputusan tersebut, bek Portugal itu menambahkan: "Kami sangat tenang dan percaya kepada klub."

Pernyataan Maresca itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Paris Saint-Germain yang dijadwalkan berlangsung Rabu di Liga Champions Eropa, yang menjadi laga pertama Manchester City di stadionnya sendiri sejak keputusan tersebut dikeluarkan.

Perhatian juga tertuju kepada Pep Guardiola, yang diperkirakan akan hadir di Stadion "Etihad" untuk menyaksikan pertandingan, setelah menangani tim selama 10 tahun dan meraih 20 gelar, sebelum kepergiannya pada akhir musim lalu.

Maresca berkata tentang kembalinya pelatih Spanyol itu ke stadion: "Tempat ini seperti rumahnya selama 10 tahun berkat apa yang ia berikan di sini. Ini hal yang menarik bagi semua orang, dan juga bagi para suporter." Namun, belum jelas apakah Guardiola akan menyampaikan sepatah kata kepada para suporter atau mantan pemainnya sebelum laga dimulai.

Sebelumnya, Guardiola menyampaikan pesan dukungan kepada Manchester City melalui media sosial setelah keputusan tersebut keluar, menegaskan bahwa ia berdiri bersama klub dan para pendukungnya, dengan menulis: "Saya ingin setiap pendukung Manchester City di seluruh dunia tahu bahwa saya di sini, dengan dukungan yang lebih besar dari sebelumnya."

Ia menutup pesannya dengan berkata: "Izinkan saya menegaskan: kita akan melewati ujian ini bersama-sama."