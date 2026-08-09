Enzo Maresca, pelatih Manchester City, pada hari Minggu ini memberikan isyarat bahwa masa depan pemain internasional Mesir Omar Marmoush bersama tim belum diputuskan secara final, seraya mengungkapkan bahwa keinginan sang pemain untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain akan menjadi faktor penting dalam menentukan keputusannya.

Dalam pernyataan pers yang dikutip oleh jaringan "Manchester Evening News", usai kemenangan persahabatan atas Atletico Madrid (3-1) dalam pertandingan yang menyaksikan Marmoush mencetak dua gol,Maresca berkata sebagai jawaban atas pertanyaan tentang apakah pemain Mesir itu akan bertahan bersama tim: "Jawabannya harus mirip dengan jawaban yang saya berikan mengenai James Trafford. Para pemain berlatih setiap hari dan ingin bermain, jadi ketika mereka tidak turun bermain, mereka tidak senang."

Baca Juga

Flick mengejutkan duo Barcelona dengan keputusan pencoretan

Bintang Real Madrid menuju kepergian, bernegosiasi dengan 8 klub Inggris

Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Omar tidak banyak bermain pada musim lalu, jadi kemungkinan besar keinginannya adalah mendapatkan lebih banyak menit. Ini bukan berarti dia tidak akan mendapatkan lebih banyak menit di sini, tetapi hal itu juga kembali kepada keputusannya, dan kepada pemahaman terhadap keputusannya secara rinci."

Dua gol Marmoush ke gawang Atletico datang dari kreasi rekannya asal Ghana, Antoine Semenyo, yang menerobos sisi kanan pertahanan Los Rojiblancos, sementara bintang Aljazair, Rayan Ait-Nouri, mencetak gol ketiga City dari sebuah situasi berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

Mengenai gelandang Spanyol, Rodri, Maresca berkata: "Untuk saat ini, dia akan berada di Manchester pada hari Rabu."

Barcelona saat ini sedang menjalani negosiasi intensif untuk merekrut bintang Manchester City itu, yang telah memberitahu klubnya tentang keinginannya untuk pindah ke Blaugrana, meski dia juga diincar oleh Real Madrid, menurut laporan pers.

Manchester City bersiap untuk menghadapi sesama klub Inggris, Arsenal, dalam pertandingan Community Shield yang dijadwalkan pada hari Minggu mendatang, yang akan menjadi laga resmi pertama tim di bawah kepemimpinan Maresca, setelah kepergian pelatih legendaris Pep Guardiola dari markas Etihad pada akhir musim lalu.







