Enzo Maresca, pelatih Manchester City, mengomentari kekalahan timnya dari tamunya Brighton dengan skor 1-0 pada pekan kesembilan Liga Premier Inggris.

Jaringan BBC menerbitkan pernyataan Maresca, di mana pelatih asal Italia itu berkata, "Ini agak aneh. Saya merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan setelah laga tandang melawan Aston Villa. Kami sudah menampilkan permainan yang cukup untuk layak mendapatkan hasil yang lebih baik, tetapi kami harus melupakannya dan berusaha memenangkan pertandingan."

Ia menambahkan, "Kami menciptakan sejumlah peluang menyerang yang baik. Terkadang kamu harus lebih akurat di depan gawang dan mencetak gol, tetapi yang penting kami menciptakan peluang."

Ia melanjutkan, "Kami sudah melakukan segalanya, sejujurnya. Sikap para pemain baik, dan saya tidak punya catatan apa pun soal itu maupun soal penampilan. Para pemain berjuang sampai akhir, dan kami berharap keberuntungan lebih berpihak kepada kami di lain kesempatan."

Manchester City telah kebobolan 10 gol dalam 9 pertandingan yang mereka jalani di Liga Premier Inggris musim ini, yaitu dua kali lipat jumlah gol yang bersarang di gawang Arsenal.

Kesalahan-kesalahan individu di lini belakang mulai menumpuk; Marc Guehi, yang dicoret dari susunan pemain pada laga melawan Brighton, dan Gianluigi Donnarumma, bertanggung jawab atas beberapa kesalahan selama pertandingan melawan Aston Villa, sementara Matheus Nunes menjadi penyebab kesalahan saat melawan Brighton.

Ketika ditanya tentang penyebab kesalahan-kesalahan individu tersebut, Maresca berkata, "Mengapa? Hal itu terkadang terjadi."

Ia menambahkan, "Sayangnya, kesalahan-kesalahan ini terjadi dari sisi para pemain kami, tetapi menurut saya itu bagian dari permainan, dan bagian dari sepak bola. Hal-hal semacam ini sering kali terjadi menimpa kami."

Ia menegaskan, "Kami harus menganalisis apa yang bisa kami perbaiki, lalu berusaha melupakannya."

Maresca berbicara tentang pilihannya di lini tengah, "Saya memperkirakan pertandingan akan bersifat fisik. Saya sudah menganalisis penampilan lawan dan menonton pertandingan-pertandingan mereka, dan mereka adalah tim yang mengandalkan tekanan individu serta duel-duel keras."

Ia mengisyaratkan, "Menurut saya memulai dengan 3 pemain yang memiliki kekuatan fisik adalah ide yang bagus, dan saya juga berpikir untuk memanfaatkan dua puluh atau tiga puluh menit terakhir untuk melakukan pergantian yang memberikan kesegaran bagi tim, dengan menurunkan Rayan Cherki, Alan, dan Phil Foden."

Erling Haaland tidak mendapatkan peluang nyata yang cukup, sementara Iliman Ndiaye tampil biasa-biasa saja dan menyia-nyiakan peluang terbaik Manchester City di setiap babak.

Maresca berkata dalam hal ini, "Menurut saya saat ini kami juga merupakan tim terbaik kedua dalam hal jumlah gol yang dicetak di Liga Premier Inggris."

Ia menambahkan, "Ini berarti kami mencetak gol, tetapi saat ini kami kebobolan gol-gol mudah yang sebenarnya bisa kami hindari, dan kami berharap bisa menghindarinya pada pertandingan mendatang."