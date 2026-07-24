Pelatih asal Italia, Enzo Maresca, resmi memulai tugasnya sebagai direktur teknik Manchester City, dengan meletakkan pondasi proyek barunya yang ia harapkan mampu melanjutkan berbagai keberhasilan yang diraih klub sepanjang tahun-tahun terakhir.

Dalam konferensi pers pertamanya sejak mengemban tanggung jawab tersebut, Maresca berbicara tentang filosofi sepak bolanya, sulitnya menggantikan Pep Guardiola, serta masa depan sejumlah bintang tim, di samping visinya terhadap bursa transfer dan persiapan menghadapi musim baru.

Penunjukan pelatih asal Italia ini datang setelah keberhasilannya membawa Leicester City meraih gelar Championship pada musim 2023-2024, kemudian meraih gelar Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub bersama Chelsea sepanjang periode antara 2024 dan 2025.

Ini merupakan pengalaman ketiga Maresca di dalam Manchester City, setelah sebelumnya ia pernah melatih tim elite, serta bekerja sebagai asisten Pep Guardiola dalam jajaran staf kepelatihan tim pada musim 2022-2023.

Kembali ke "Rumah"

Maresca membuka konferensi pers dengan pesan kemanusiaan, di mana ia menyampaikan belasungkawa dan dukungannya kepada keluarga Kevin Keegan, sebelum berbicara tentang perasaannya kembali ke Manchester City. Ia berkata: "Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan sebuah pesan dan pelukan hangat kepada keluarga Kevin Keegan pada momen ini. Saya merasa seperti telah kembali ke rumah, dan perasaan saya luar biasa sejak hari pertama, saya sangat senang berada di sini."

Maresca menjelaskan bahwa pengetahuannya sebelumnya tentang klub menjadi salah satu alasan terpenting yang membuatnya menyetujui tugas ini. Ia berkata: "Saya mengenal institusi ini dengan baik, dan saya mengenal orang-orang di dalam klub sudah bertahun-tahun. Stabilitas klub, dan hanya bergantinya tiga pelatih selama hampir dua puluh tahun, mencerminkan kuatnya struktur manajemen serta keyakinannya untuk memberikan waktu bagi proyek-proyeknya. Sejak Manchester City menghubungi saya, saya tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk menerima tantangan ini."

Pelatih asal Italia itu berbicara tentang situasi tim selama bursa transfer musim panas, seraya menegaskan bahwa manajemen masih terus bekerja untuk memperkuat skuad. Ia berkata: "Saya rasa selalu ada hal yang bisa dilakukan, karena kami berusaha mencapai target-target tertentu, tetapi hal itu juga bergantung pada dinamika bursa transfer. Ada kemungkinan beberapa hal yang perlu diselesaikan, dan kami memang sedang mengerjakannya."

Menggantikan Guardiola: Kehormatan dan Tantangan Besar

Maresca mengakui bahwa menggantikan Pep Guardiola merupakan salah satu tugas tersulit dalam sepak bola, tetapi ia menganggap hal itu sebagai sebuah kehormatan besar. Ia berkata: "Pertama, ini adalah kehormatan besar bahwa klub ini memilih saya. Saya sudah lebih dari sekali mengatakan bahwa Pep mungkin adalah pelatih terbaik di dunia selama dua puluh atau dua puluh lima tahun terakhir. Pada saat yang sama, ini merupakan tantangan yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Jika kita melihat sejarah para pelatih yang bertahan bertahun-tahun di klub mereka, seperti Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger, kita akan menemukan bahwa mereka menghadapi tantangan-tantangan besar. Tujuan saya sekarang adalah melakukan hal-hal yang benar sejak awal demi klub dan para suporter."

Maresca menjelaskan bahwa stabilitas manajemen Manchester City memberinya keyakinan besar akan keberhasilan proyek ini. Ia berkata: "Institusi adalah faktor terpenting. Klub ini hanya berganti tiga pelatih selama sekitar 17 tahun, dan itu adalah hal yang sangat langka. Hal itu memberi saya keyakinan atas kemampuan kami untuk melanjutkan perjalanan yang dimulai bersama Roberto Mancini, kemudian Manuel Pellegrini, dan terakhir Pep Guardiola."

Sikapnya soal Rodri dan Komentarnya atas Pernyataan Chelsea

Pelatih asal Italia itu menyinggung masa depan Rodri, yang namanya sempat dikaitkan dengan kepergian selama periode terakhir, seraya menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan berbagai spekulasi tersebut. Ia berkata: "Para pemain besar selalu dikelilingi rumor, dan itu adalah hal yang wajar, terutama setelah ia meraih Piala Dunia dan menampilkan level permainan yang luar biasa. Setiap pelatih di dunia ingin mendatangkan Rodri, tetapi ia akan menjalani operasi pada hari Senin, dan ia membutuhkan istirahat serta pemulihan, dan setelah itu ia akan kembali kepada kami."

Maresca menolak untuk terlibat dalam perdebatan apa pun terkait pernyataan yang dikeluarkan Chelsea setelah kepergiannya. Ia berkata: "Saya merasa beruntung karena telah bekerja di Leicester dan Chelsea, dan kami meraih berbagai keberhasilan serta identitas yang jelas di kedua klub, dan saya bersyukur atas kedua pengalaman itu. Namun, fokus saya sekarang sepenuhnya tertuju pada Manchester City, dan tidak ada yang perlu saya tambahkan."

Direktur teknik itu mengungkapkan waktu bergabungnya seluruh pemain ke sesi latihan. Ia berkata: "Kelompok terakhir para pemain akan bergabung tiga atau empat hari sebelum laga Community Shield, dan setelah itu tim secara lengkap akan hadir."

Ia menambahkan: "Sampai saat itu, saya bekerja dengan sejumlah besar pemain muda, mereka memiliki energi yang besar, dan sebagian dari mereka menampilkan level yang sangat istimewa, dan saya senang dengan apa yang saya lihat."

Nasib Jack Grealish dan James Trafford

Maresca berbicara tentang masa depan Jack Grealish, seraya menegaskan bahwa ia adalah bagian dari tim untuk saat ini. Ia berkata: "Jack ada di sini, dan ia adalah pemain Manchester City. Sikap saya selalu jelas, selama pemain itu masih milik klub, maka menjadi kewajiban saya untuk bekerja dengannya. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya, karena ia memiliki hati yang besar dan kepribadian yang hebat, dan kita lihat apa yang akan terjadi nanti."

Ia juga mengomentari situasi kiper James Trafford, yang sebelumnya pernah bekerja dengannya di tim muda. Ia berkata: "Saya mengenal James dengan baik, ia adalah kiper saya ketika saya melatih tim U-23. Namun, bursa transfer masih terbuka, dan segala sesuatu mungkin terjadi, dan kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi saat ini ia adalah salah satu kiper kami."

Maresca berpendapat bahwa perkembangan yang terus-menerus dalam sepak bola mengharuskan para pelatih untuk selalu menemukan solusi-solusi baru. Ia berkata: "Segala sesuatu berubah seiring waktu, dan kau harus beradaptasi dengan hal itu. Ada perkembangan dalam gaya bermain, seperti bola-bola mati dan pertahanan man-to-man, dan menjadi kewajiban kami sebagai pelatih untuk menemukan solusi yang tepat."

Akankah Bola-Bola Panjang Menjadi Senjata City?

Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa identitas kepelatihannya tidak akan jauh berbeda dari gaya yang ia terapkan di persinggahan-persinggahan sebelumnya. Ia berkata: "Saya memiliki identitas yang jelas bersama Leicester dan Chelsea, dan mungkin itu menjadi salah satu alasan Manchester City merekrut saya, karena sebagian ide-idenya serupa dengan apa yang diterapkan pelatih sebelumnya."

Ia menambahkan: "Kami selalu berusaha menekan dengan kuat saat kehilangan bola, mengendalikan pertandingan, dan menerapkan gaya kami, seraya berupaya meraih hal terpenting dalam sepak bola, yaitu memenangkan pertandingan."

Pelatih asal Italia itu berbicara tentang kemungkinan mengandalkan bola-bola panjang, terutama dengan keberadaan kiper Gianluigi Donnarumma dan penyerang Erling Haaland. Ia berkata: "Itu bisa menjadi salah satu solusi. Terkadang kau perlu bermain pendek, dan di lain waktu perlu bola-bola panjang, sesuai dengan apa yang dipaksakan oleh lawan. Memiliki kiper seperti Donnarumma dan penyerang seperti Haaland memberi kami keunggulan besar, tetapi ini tidak akan menjadi satu-satunya solusi, sebab kami harus menemukan solusi yang beragam sesuai dengan berbagai pertandingan."