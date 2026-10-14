Enzo Maresca, manajer Manchester City, menyatakan penyesalannya atas kekalahan dari Paris Saint-Germain, sambil menegaskan bahwa timnya menampilkan babak kedua yang bagus dan layak mendapatkan hasil lebih baik, meski tertinggal tiga gol pada babak pertama.

Manchester City menelan kekalahan pertamanya di Liga Champions musim ini, setelah tumbang di hadapan pendukungnya sendiri dengan skor 2-4 dari sang tamu Paris Saint-Germain, pada Rabu malam, dalam giornata kedua fase liga.

Usai pertandingan, Maresca berkata dalam pernyataan kepada jaringan "TNT Sports", yang dikutip "BBC", "Saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik hingga gol pertama, tetapi kami kebobolan gol kedua hanya satu menit kemudian, dan hal itu memunculkan perasaan negatif di dalam tim."

Ia menambahkan, "Situasinya agak aneh, karena kami masih berada di dalam pertandingan hingga gol pertama, lalu kami kebobolan gol kedua dengan cepat. Kami melakukan beberapa penyesuaian di antara dua babak, kami tidak menyerah, dan kami jauh lebih baik di babak kedua."

Manajer Manchester City itu melanjutkan, "Saya pikir kami kehilangan sebagian keseimbangan saat menekan lawan, dan kami harus melakukan penyesuaian pada cara kami melakukan pressing."

Maresca meneruskan ucapannya, "Bahkan dengan ketertinggalan tiga gol di babak pertama, peluang-peluang yang kami ciptakan setelah jeda membuat saya berpikir bahwa kami layak mendapatkan lebih dari itu. Luis (Enrique) mengatakan kepada saya di akhir pertandingan bahwa mereka cukup beruntung hari ini."

Pelatih tersebut menekankan perlunya menggabungkan ketajaman menyerang dengan menjaga keseimbangan, dengan berkata, "Anda harus tajam di depan gawang, tetapi tanpa kehilangan keseimbangan."

Maresca mengirim pesan kepada suporter Manchester City

Maresca menyampaikan permintaan maaf kepada para suporter Manchester City atas penampilan tim di babak pertama, dengan berkata, "Kami tentu meminta maaf untuk babak pertama. Kami menghadapi pertandingan di Premier League pada hari Sabtu, dan kami harus melanjutkan perjalanan kami."

Maresca merujuk pada pertandingan City melawan Ipswich Town di Stadion "Etihad" dalam ajang Liga Inggris.