Marcus Rashford Tak Pernah Terbayang Berkhianat Ke Liverpool

Bomber muda andalan Manchester United itu menegaskan Liverpool tak pernah jadi opsi masa depannya.

Duel besar nan bersejarah bertajuk Derby of England, segera dihelat di Anfield tatkala Liverpool menjamu Manchester United, pada matchday ke-17 Liga Primer Inggris, Minggu (16/12) malam WIB.

Perang urat syaraf jelang laga pun dilontarkan sederet anggota kedua tim. Bukan hanya soal debat Jurgen Klopp dan Jose Mourinho saja, karena baru-baru ini bomber muda andalan United, Marcus Rashford, menegaskan takkan pernah membela Liverpool.

Rashford yang merupakan didikan akademi The Red Devils enggan menjadikan The Reds sebagai opsi masa depan jika situasinya di Old Trafford memburuk. Selain sang rival, pemain berusia 21 tahun itu juga enggan membela Manchester City dan Everton.

"Tidak. Liverpool tidak pernah jadi opsi. Liverpool, City, Everton - tidak ada klub lain yang benar-benar bisa saya nikmati selain United. Menurut saya itu adalah tindakan yang normal [buat pemain yang mencintai United]," ujar Rashford, seperti dikutip Sky Sports.

"Saya dahulu bermain untuk tim Sunday League, Fletcher Moss, kami memenangkan turnamen dan ada banyak pemandu bakat yang berbeda di sana. Buat sebagian besar dari kami, United adalah pilihan satu-satunya.

"Setiap orang tumbuh sebagai penggemar United. Selain itu United dan Fletcher Moss selalu memiliki hubungan yang baik, karena sebelumnya perekrutan pemain ke United sudah kerap terjadi. Karenanya adalah wajar jika sekarang saya membela Setan Merah," pungkasnya.