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Samir NasriImago
Wessel Antes

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Mantan pesepakbola papan atas Samir Nasri ditangkap di Prancis

France
Arsenal
Manchester City
Marseille
S. Nasri

Mantan pesepakbola papan atas Samir Nasri (39) ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Prancis pada hari Kamis. Hal itu dilaporkan oleh Le Parisien.

Nasri yang lahir di Marseille pernah mencuri perhatian saat membela klub-klub seperti Arsenal dan Manchester City. Gelandang yang memiliki keterampilan teknis mumpuni ini telah tampil dalam 41 pertandingan internasional bersama tim nasional Prancis.

Nasri mengakhiri kariernya pada tahun 2021 bersama Anderlecht dan kini menimbulkan kehebohan di media sepak bola Prancis: ia ditangkap sehubungan dengan kasus pencucian uang terorganisir yang diduga melibatkan perdagangan narkoba.

Pemain asal Prancis dengan akar Aljazair ini ditangkap pada hari Kamis di Paris atas dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Nasri ditahan selama sekitar sepuluh jam. Akhirnya, pemain berkaki kanan ini dibebaskan setelah menjalani interogasi yang cukup lama, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa ia akan tetap diadili secara pidana di kemudian hari.

Berita mengenai Nasri menjadi sorotan luas di Prancis, karena ia masih sering muncul di televisi.

Nasri bekerja sebagai analis untuk Canal+. Kekayaannya diperkirakan mencapai puluhan juta.

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