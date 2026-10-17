Mantan pelatih Eintracht Frankfurt, Albert Riera, kembali mengamuk

Riera, yang kini menjadi pelatih Red Star Belgrade setelah kiprah singkatnya di tepi Sungai Main, menyalahkan wasit asal Jerman Florian Badstübner seusai kekalahan 2-3 dari FC Lugano di Conference League, meski timnya sempat dua kali unggul. Ia terutama tidak terima dengan keputusan penalti setelah pemain pengganti Mahmudu Bajo merangkul Beckham Castro sesaat sebelum pertandingan berakhir. Penalti itu akhirnya menghasilkan gol kemenangan bagi tim asal Swiss tersebut.

"Saya tidak ingin memberi selamat kepada Lugano," kata Riera setelah timnya kalah. Ia menambahkan: "Saya tidak ingin dijatuhi skorsing, tetapi saya meminta klub menyelidiki apa yang terjadi pada kami. Karena penalti-penalti itu, kami tidak bermain di Liga Europa. Saya tidak akan berbicara tentang sepakbola." Ia juga mengeluh: "Ini klub saya, saya ingin ikut berkompetisi. Mungkin UEFA tidak ingin kami berada di Eropa? Kalau begitu, mereka harus mengatakan alasannya."

Kekesalan Riera terutama berakar pada catatan mengecewakan klub papan atas Serbia itu di kompetisi Eropa. Sementara Red Star berada di jalur juara liga domestik dengan keunggulan enam poin atas para pesaingnya, kiprah mereka di Eropa sama sekali belum berjalan baik di bawah pelatih asal Spanyol tersebut.

Red Star Belgrade gagal lolos ke Liga Europa secara dramatis bersama Albert Riera

Sebelum Riera mulai menjabat, Red Star sudah tersingkir oleh Hapoel Beer Sheva pada putaran ketiga kualifikasi Liga Champions. Akibatnya, pendahulunya, Dejan Stankovic, harus mundur. Itu menjadi petunjuk jelas bahwa kompetisi Eropa adalah tolok ukur penilaian seorang pelatih di ibu kota Serbia. Setelah Riera datang, Red Star kembali tersingkir secara dramatis, kali ini oleh Viktoria Plzen dalam kualifikasi Liga Europa. Seusai menang 3-0 pada leg pertama, mereka dihantam 5-1 pada leg kedua setelah perpanjangan waktu, termasuk dua penalti.

Di fase liga Conference League, yang sedikit lebih singkat dibandingkan dua kompetisi yang lebih besar itu, Red Star kini belum meraih poin setelah kalah pada laga pembuka. Padahal, menurut Riera, Red Star merupakan tim yang lebih baik sepanjang sebagian besar pertandingan di Lugano. "Pada fase-fase tertentu pertandingan, kami menunjukkan penampilan luar biasa. Hanya ada satu tim di lapangan," kata pelatih berusia 44 tahun itu, yang "tentu saja tidak puas" dengan hasilnya. "Kondisi fisik kami tidak bagus, itu bisa saya katakan. Namun, menyakitkan juga karena wasit sudah merugikan kami dalam dua pertandingan di Eropa. Saya frustrasi dan kecewa, tetapi saya puas dengan penampilan para pemain saya."

Namun, gambaran lengkapnya juga mencakup fakta bahwa meski Red Star mengendalikan pertandingan, tim asal Swiss itu menciptakan banyak peluang tembakan. Pada akhirnya, Lugano mencatat 18 tembakan dengan nilai xGoals 2,29 berbanding 1,23.

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Posisi Albert Riera dijamin aman, petinggi klub sudah menganggap Red Star Belgrade juara

Sementara itu, Riera (untuk saat ini) tidak perlu khawatir kehilangan pekerjaannya. Direktur jenderal Zvezdan Terzic memberikan dukungan kepada sang pelatih setelah kekalahan tersebut. "Saya tidak ingat kapan terakhir kali kami menunjukkan permainan dengan kualitas setinggi dan dominasi sebesar ini. Siapa pun lawannya, Red Star harus selalu tampil seperti itu," katanya. Ia menegaskan: "Selama bertahun-tahun kami mengatakan bahwa kami menginginkan gaya sepakbola Spanyol, dengan banyak operan, permainan menyerang, dan pressing tinggi, dan semua itu juga kami tunjukkan."

Meski demikian, Terzic dengan "berani dan arogan" menyebut musim ini sebagai persiapan untuk kualifikasi Liga Champions 2026/27. Setelah baru sebelas pekan pertandingan di liga Serbia, ia sesumbar: "Kami sudah menjadi juara." Kamis depan, FC Copenhagen akan menjadi lawan di Conference League, tetapi laga itu sama sekali bukan penentu nasib Riera. "Sikap kami terhadap Riera tidak akan berubah, sekalipun kami kalah dari Copenhagen," tegas Terzic.

Albert Riera gagal total di Eintracht Frankfurt

Menurut Terzic, Riera sendiri sangat puas dengan para pemain yang tersedia baginya. "Saat kami bernegosiasi sebulan lalu, dia mengatakan tidak ingin menukar skuad Red Star dengan skuad Eintracht Frankfurt. Artinya, dia sangat puas dengan para pemain yang dimilikinya." Tampaknya Aleksandar Katai menjadi pengecualian, mengingat ia baru-baru ini diskors oleh Riera. Padahal, pemain berusia 35 tahun itu telah tampil dalam 328 pertandingan untuk Red Star dan mencetak 160 gol.

Di Frankfurt pun Riera berkali-kali berselisih dengan pihak lain dan tidak segan mengkritik keras para pemainnya sendiri. Di antaranya, ia sempat mencoret pemain-pemain penting seperti Mario Götze atau Jonathan Burkardt. Setelah hanya meraih empat kemenangan dalam 14 pertandingan dan gagal lolos ke kompetisi Eropa, klub asal Hessen itu akhirnya berpisah dengan Riera, yang kemudian menyerang para petinggi SGE, Axel Hellmann dan Markus Krösche.