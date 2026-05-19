Mantan pelatih Cristiano Ronaldo kepada Koora: Kehebatannya terletak pada 3 hal

Pelatih asal Amerika Serikat, Dan Gaspar, yang pernah menjabat sebagai asisten pelatih tim nasional Portugal, mengungkap hal yang paling menonjol dari Cristiano Ronaldo, kapten tim tersebut, dengan menyebutnya sebagai "seorang profesional yang luar biasa".

Gaspar pernah bekerja sebagai asisten Carlos Queiroz dan pelatih kiper timnas Portugal pada 2009, serta memimpin Ronaldo, bintang Al-Nassr Saudi saat ini, di Piala Dunia 2010.

Dalam wawancara dengan Koora yang akan dipublikasikan nanti, Gaspar mengatakan, "Kehebatan Cristiano Ronaldo tidak hanya terletak pada bakatnya, tetapi juga pada kedisiplinannya dan obsesinya terhadap perkembangan."

Pelatih yang juga memiliki kewarganegaraan Portugal itu menambahkan, "Orang-orang melihat gol dan gelar, tetapi mereka tidak melihat profesionalisme sehari-hari, kebiasaan pemulihan, semangat kompetitif, dan perhatian terhadap detail terkecil."

Gaspar, yang bekerja sebagai pelatih kiper timnas Ghana, melanjutkan, "Yang membedakan pemain hebat bukanlah motivasi hanya di hari-hari besar, melainkan mempertahankan standar dunia setiap hari."

Dia menutup pernyataannya tentang Ronaldo dengan mengatakan, "Cristiano datang ke tempat kerja dengan tubuh, pikiran, dan hatinya setiap hari. Kombinasi ini langka dan unik. Dia adalah sosok dan profesional yang luar biasa. Dia adalah pejuang yang sempurna."

Cristiano Ronaldo terpilih hari Selasa ini dalam skuad timnas Portugal yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, di mana ia bersiap untuk mengikuti turnamen tersebut untuk keenam kalinya, sebuah rekor.

Don juga bersiap untuk meraih gelar resmi pertamanya bersama Al-Nassr pada hari Kamis mendatang, asalkan timnya menang atas Damac di putaran terakhir Liga Profesional Saudi Roshen.