Mantan bintang Inggris: Salah sedang terpuruk dan kehilangan kepercayaan diri

Mantan kiper timnas Inggris, Joe Hart, yang kini menjadi analis di jaringan "TNT Sports", mengomentari penampilan bintang Mesir Mohamed Salah selama kekalahan telak Liverpool dari Manchester City dengan skor 4-0, hari Sabtu ini, di perempat final Piala FA.

City mencetak tiga gol melalui bintang Norwegia Erling Haaland pada menit ke-39, 45+2, dan 57, sementara pemain Ghana Antoine Semenyo mencetak gol ketiga pada menit ke-50.

Salah membuang tendangan penalti pada menit ke-64, sebelum meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Federico Chiesa pada menit ke-77.

Mengenai penampilan bintang Mesir itu melawan City, Joe Hart mengatakan dalam sesi analisis pasca-pertandingan: "Kami terbiasa melihat Mohamed Salah sebagai pemain yang percaya diri, tetapi dia mengalami kesulitan hari ini dan tampak kurang percaya diri."

Dia melanjutkan: "Kami melihatnya memasuki babak pertama dengan penampilan yang tampak hancur!"

Perlu dicatat bahwa Hart pernah memuji performa Salah pada kesempatan sebelumnya musim ini, namun dalam pembicaraannya hari ini ia lebih fokus pada penurunan performa bintang Mesir tersebut.