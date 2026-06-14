Mantan bintang Brasil: Maroko adalah yang terbaik... dan saya tidak mengerti keputusan Ancelotti!

Fambita, mantan bintang Brasil, mengkritik penampilan "Seleção" dalam laga melawan Maroko yang berakhir imbang (1-1), Sabtu malam waktu Pantai Timur Amerika, pada laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026, dengan menilai bahwa "Singa Atlas" tampil lebih baik.

Fambita mengatakan, dalam analisisnya tentang pertandingan tersebut melalui jaringan "JP esportes" Brasil: "Jika melihat keseluruhan pertandingan, dan melihat apa yang ditunjukkan Maroko dalam hal kualitas dan penguasaan bola, mereka pantas mendapatkan hasil yang lebih baik daripada imbang."

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Selain itu, mantan pemain Brasil tersebut juga mengkritik pelatih Italia, Carlo Ancelotti, karena tidak memainkan penyerang muda Real Madrid, Endrick.

Fambetta mengatakan: "Saya pikir Ancelotti bisa saja memainkan Endrick dalam pertandingan itu. Saya tidak mengerti penolakan ini, atau ketidakmauan untuk mengandalkannya.. Jika bukan karena tekanan opini publik, Endrick tidak akan berada di Piala Dunia."

Ismail El-Sibari sempat membawa Les Lions de l'Atlas unggul, berkat peluang satu lawan satu dengan kiper Alisson Becker, pada menit ke-21, sebelum Vinícius Júnior menyamakan kedudukan untuk Seleção dengan tendangan indah setelah menerobos ke dalam kotak penalti, pada menit ke-32.

Maroko dan Brasil bermain di Grup C, yang juga menyaksikan kemenangan Skotlandia atas Haiti (1-0), pada Minggu pagi waktu Greenwich.

Brasil bermimpi meraih gelar keenamnya di Piala Dunia, sementara Maroko mencatatkan prestasi terbaiknya di ajang tersebut pada edisi terakhir (Qatar 2022), ketika finis di peringkat keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah tim-tim Arab dan Afrika.