Mani mendukung Mesir dengan pesan yang mencolok saat menghadapi Iran

Bintang asal Senegal, Sadio Mané, menyatakan dukungannya kepada tim nasional Mesir, dalam pertandingan tim "Al-Fara'una" yang baru saja berakhir imbang 1-1 melawan Iran, sebagai penutup pertandingan kedua tim di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Mesir memasuki pertandingan melawan Iran setelah sebelumnya memastikan lolos ke babak 32 besar terlepas dari hasil pertandingan tersebut, namun para pemain Senegal, terutama Mané, tetap memusatkan perhatian pada laga yang memiliki arti khusus bagi "Singa Teranga".

Beberapa jam sebelum pertandingan Mesir dimulai, Senegal berhasil meraih kemenangan telak atas Irak dengan skor 5-0, sehingga “Singa Teranga” menutup babak penyisihan grup di posisi ketiga. Peluang mereka untuk lolos ke babak 32 besar kini bergantung pada apakah mereka termasuk di antara tim-tim peringkat ketiga terbaik di grup masing-masing.

Kemenangan atau hasil imbang Mesir melawan Iran akan memastikan Senegal masuk dalam kelompok tim-tim tersebut dan lolos ke babak berikutnya, sehingga Mané memastikan untuk mengikuti pertandingan tersebut. Ia mengunggah foto dirinya sedang menonton pertandingan melalui fitur “Story” di akun Instagram-nya, disertai keterangan “Mesir” dan emoji hati di sampingnya.

Perlu dicatat bahwa Mesir menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua, sehingga akan menghadapi Australia di babak 32 besar, sementara lawan Senegal belum ditentukan.