Ole In? Usai Dipermalukan Liverpool, Ole Gunnar Solskjaer Klaim Masih Pantas Tangani Manchester United

Bos Setan Merah itu mengakui kekalahan atas Liverpool sebagai 'hari terburuk' yang pernah ia alami di Old Trafford, tetapi percaya bisa bangkit

Ole Gunnar Solskjaer mengakui bahwa Manchester United sedang berada di titik nadir setelah dipermalukan Liverpool 5-0 di Old Trafford - tetapi bos asal Norwegia itu berkata ia dan timnya sudah "melangkah terlalu jauh sebagai tim" hanya untuk menyerah.

Hattrick bersejarah Mohamed Salah, plus sumbangan Naby Keita dan Diogo Jota serta kartu merah Paul Pogba, menyulap Theatre of Dreams menjadi Theatre of Nightmare, Minggu (24/10).

Tetapi meski peluang perburuan gelar United kian di ujung tanduk, Solskjaer masih yakin ia adalah pelatih yang tepat - dengan tetap mengakui situasi buruk yang tengah melanda.

"Tak mudah untuk berkata selain bahwa ini adalah hari terburuk yang pernah saya alami selama memimpin pemain-pemain ini," ujar Solskjaer kepada Sky Sports setelah peluit panjang. "Kami tak cukup bagus secara individu maupun tim, [kami] tak boleh memberikan peluang seperti itu kepada tim seperti Liverpool, tetapi sayangnya itulah yang terjadi."

"[Tanggung jawab] saya. Staf kepelatihan kami amat sangat bagus, brilian. Saya yang memutuskan pendekatan kami, kami tak cukup klinis dan memberikan ruang terlalu banyak dan saat Anda memberikan ruang terlalu banyak kepada pemain bagus, mereka mencetak gol."

"Saya tahu anak-anak ini mampu. Anda bisa melihat musim lalu, kami dikalahkan [Tottenham] 6-1. Ini lebih buruk, jauh lebih buruk. Sebagai anak Manchester, ini lebih buruk bagi saya. Saya cuma bisa bilang kami harus bangkit dari ini secepat mungkin."

Ditanya apakah ia masih pantas menangani United, Solskjaer menjawab: "Saya sudah melangkah terlalu jauh, kami sudah melangkah terlalu jauh sebagai tim. Kami terlalu erat untuk menyerah sekarang. Ini akan menjadi perihal sulit."

"Para pemain akan ada di titik rendah tetapi mereka punya karakter. Kami tahu kami di titik nadir, kami tak bisa merasa lebih buruk dari ini. Kita lihat saja ke mana kami membawa ini."

Kekalahan ini sekaligus menandai hasil terburuk United saat melawan sang musuh bebuyutan dalam lebih dari satu abad.

Dengan koleksi 14 poin dari sembilan laga, mereka juga harus turun ke peringkat tujuh klasemen sementara, dengan Arsenal yang berada di posisi 10 memiliki jumlah poin yang sama meski kalah selisih gol.